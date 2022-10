Moto3: Filippo Farioli, debutto ‘anticipato’ nel GP a Valencia

In questi giorni è impegnato nell’ultimo round JuniorGP a Valencia, ma ci sarà poi un regalo per Filippo Farioli. La prossima settimana infatti avrà l’opportunità di affacciarsi nel Mondiale Moto3 prima del debutto a tempo pieno. Per lui una wild card nell’ultimo round del 2022, terza punta per Aspar Team proprio al Circuit Ricardo Tormo, sul quale è in azione fino a domenica.

Un bel premio a conclusione della sua stagione più bella nel Mondialino. Nonché dell’avventura con la squadra di Jorge Martínez, visto che l’anno prossimo vestirà i colori KTM Tech3. Per Farioli al momento quattro podi, tra i quali un’emozionante prima vittoria a Misano, e la lotta ancora aperta per il vice-campionato. Correrà su un circuito che ha appena affrontato, oltre a poter affiancare il neo campione del mondo Izan Guevara e Sergio Garcia.

“È una nuova esperienza, ma soprattutto un’occasione per imparare e per iniziare a pensare come un pilota del Mondiale.” Filippo Farioli ha le idee chiare ed è determinato ad imparare già quanto più possibile dai ragazzi più veloci del mondo. “So bene che il livello è molto alto, i piloti sono fortissimi. Ma dopo il weekend a Valencia l’obiettivo sarà lottare per la zona punti.”

Foto: Aspar Team