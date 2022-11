Pedro Acosta, che premio: il miglior esordiente Moto2 prova la MotoGP

Una prima stagione Moto2 in forte crescita per Pedro Acosta. Il campione Moto3 2021 però ha dovuto sudare sul finale contro un agguerrito Alonso Lopez, strappandogli solo all’ultima gara il titolo di Rookie dell’Anno. Lasciate alle spalle le difficoltà nelle prime gare, Acosta ha brillato sempre di più e KTM ha deciso di premiare il suo pupillo. Per lui c’è una RC16, vale a dire la MotoGP: come riporta Diario de Jerez, lunedì 21 novembre il giovane di Mazarrón avrà l’occasione di provarla per qualche giro sulla pista andalusa intitolata ad Angel Nieto.

Già quest’anno si vociferava di un possibile pronto passaggio in classe regina. Pedro Acosta invece rimarrà in Moto2 ed è già uno degli ovvi favoriti per la corona 2023. Ma prima ecco un assaggino di MotoGP, un regalo per la grande stagione appena conclusa. A Jerez ci sarà anche il tester KTM, ovvero Dani Pedrosa, in azione per qualche collaudo ma parallelamente anche attento osservatore per questa prova di Acosta. Oltre a loro, ci sarà anche qualche squadra Moto2 e Moto3 per dei test privati.

Lo “Squalo di Mazarrón” è nel Mondiale da appena due anni, ma è già una solida realtà. Dopo il titolo vinto al debutto in Moto3, eccolo in Moto2. Fino a Le Mans non mancano le difficoltà, comprensibili visto che è un rookie, ma dal Mugello mette il turbo. In Italia arriva la prima vittoria, un 6° posto, un altro podio, poi salta due GP per l’infortunio occorsogli tra il Sachsenring e Assen. Una volta tornato ottiene altre due vittorie ed un 2° posto, determinanti per chiudere come miglior esordiente dell’anno.

