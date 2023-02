Paolo Simoncelli “Se Rossi non fa il salto di qualità gli do le zampate”

Lavori in corso alla Sic58 Squadra Corse. Il 2022 non è stato un anno particolarmente brillante e la squadra di Paolo Simoncelli ha una gran sete di rivincite. In Moto3 Kaito Toba subentra a Lorenzo Fellon, confermato Riccardo Rossi. In Moto E invece arriva Kevin Manfredi e la squadra avrà di fatto due piloti in gradi di ambire al successo. La presentazione del team è in programma tra un paio di settimane ma abbiamo già chiesto qualche anticipazione.

Paolo Simoncelli, pronti per la stagione 2023?

“No, ancora no. Dobbiamo ancora fare la presentazione e stiamo lavorando”

Ci puoi già svelare qualcosa?

“Non c’è niente da svelare, stiamo preparando tutto per arrivare pronti. Le aspettative sono tante da parte mia. Penso di avere una buona squadra sia in Moto 3 che in MotoE”.

In MotoE raddoppiate ed avrete due piloti al top, tra i più forti del campionato .

“Abbiamo due Kevin quest’anno: Manfredi e Zannoni che siamo riusciti a confermarlo. Sono convinto che possa essere veramente un buon anno per noi”.

In Moto3 Riccardo Rossi riuscirà a fare quello step tanto atteso?

“Se Riccardo Rossi non fa il salto di qualità gli do le zampate nel sedere perché lui ha le capacità. Potrebbe fare tutto quello che vuole. Lui deve assolutamente dare di più perché il potenziale ce l’ha”.

Lo spronerai al massimo.

“Certo, sicuramente. Ma in Moto3 vedo anche un Kaito Toba bello incazzato, un giapponese al top quindi bisogna solo aspettare l’inizio del campionato”.

