Marco Grana, Direttore Tecnico Sic58 “Honda, ora ci serve il tuo aiuto”

Il 2022 è stato un anno a luci ed ombre per la Sic58 Squadra Corse. Riccardo Rossi ad inizio stagione Moto3 puntava certamente più in alto ma è stato autore di una stagione discreta mentre Lorenzo Fellon è stato spesso sotto tono. Sicuramente la squadra romagnola ha ben altre ambizioni.

“Il bilancio del 2022 è positivo – afferma il Direttore Tecnico Marco Grana– Nella Sic58 c’è una bella atmosfera e siamo contenti di come ha lavorato la squadra. E’ mancata la vittoria, che avremmo potuto conquistare in più occasioni ma ci rifaremo l’anno prossimo“.

Come valuti la stagione di Riccardo Rossi?

“Riccardo l’anno precedente aveva terminato il Mondiale oltre in ventesimo posto con meno di 30 punti mentre nell’ultima stagione in alcune gare ha lottato anche per la vittoria. E’ salito sul podio in Thailandia e per lui è stato il primo podio sull’asciutto. Ha dimostrato di poter essere un top rider ed è stato molto veloce in tantissimi circuiti. E’ andato bene in Thailandia, a Sepang, a Jerez, al Mugello… Riccardo è cresciuto tanto. Dobbiamo ancora migliorare, soprattutto nelle qualifiche in cui non riusciamo a concretizzare troppo ma in gara riusciamo ad avere spesso la miglior Honda a livello di tempo sul giro ed a lottare le posizioni che contano veramente. In questo momento Rossi è un pilota da prime 7 posizioni e ciò mi rende abbastanza orgoglioso”.

Ci sono stati dei momenti di tensione con Lorenzo Fellon?

“Con lui abbiamo fatto una prima fila a Portimao ma in gara non abbiamo mai conquistato risultati importanti. Da metà anno in poi le cose complicate, quando ha firmato per un altro team. Io ho continuato ad essere professionale ma ci sono state un po’ di difficoltà da parte del ragazzo. Può succedere. Io gli faccio un grande in bocca al lupo per l’anno prossimo”.

A livello di moto, le KTM sono state superiori.

“La nostra moto va bene, l’abbiamo migliorata ancora un po’ rispetto anno scorso a livello di velocità massima. Speriamo che Honda ci dia una mano per il 2023. La KTM è veramente molto performante e lo ha dimostrato in vari circuiti in cui noi abbiamo molto faticato”.

Prospettive per il 2023?

“Riccardo Rossi se riesce a migliorare il tempo sul giro ed avere un po’ più di consapevolezza in se stesso può provare a lottare per il campionato. Nel 2023 gareggerà con la Sic58 anche un pilota di grande esperienza quale Toba: abbiamo provato a dare un po’ una svolta. L’ obbiettivo è riportarlo alla vittoria, al podio, a combattere costantemente per le posizioni che contano. Sarebbe bene che la Honda ci desse però una mano”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri