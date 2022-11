Niccolò Antonelli e Fantic, divorzio prima del matrimonio. Ecco perché

Doccia fredda per Niccolò Antonelli che si aggrega al gruppo dei piloti italiani fuori dal Motomondiale (leggi qui). Il team Fantic aveva deciso di schierarlo nel 2023 a fianco di di Celestino Vietti, nonostante i suoi risultati non fossero brillanti. La squadra veneta intendeva preservare gli equilibri interni al gruppo considerando che Celestino e Niccolò sono molto uniti. Si pensava inoltre che Antonelli avrebbe potuto fare un buon finale di stagione per poi ripartire di slancio nel 2023. I risultati invece non ci sono stati, anzi, il pilota romagnolo è sempre rimasto nelle retrovie. Per la prima volta nella sua lunga carriera Niccolò Antonelli non è riuscito a conquistare neppure un punto durante tutta la stagione.

Il Team Fantic ha dunque cambiato idea ed ha ingaggiato al suo posto il diciassettenne spagnolo Borja Gomez che aveva debuttato quest’anno in Moto2 con il team Pons al posto dell’infortunato Navarro. Il giovane madrileno ha siglato un accordo triennale.

I motivi della debacle di Niccolò Antonelli

Durante la stagione 2022 Niccolò Antonelli è stato operato al braccio infortunato, era indietro con la preparazione fisica, aveva dolore alla spalla e soprattutto ad una gamba dopo una caduta.

Non essendo pronto fisicamente, ha faticato nel cambio di traiettorie anche perché ha un fisico piuttosto esile.

Prospettive future

Niccolò Antonelli rimane legato a Fantic. Nel 2023 parteciperà al Campionato Europeo Moto2 e probabilmente farà alcune gare del Motomondiale come wild card. Tra i suoi avversari nella serie continentale probabilmente ci sarà anche Andrea Migno che, lasciato il Motomondiale, pare orientato verso il CEV.

