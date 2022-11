Motomondiale: Migno, Surra &co, tutti i piloti italiani a piedi nel 2023

Giovani talenti e piloti esperti, ragazzi che hanno già vinto delle gare ed altri che non hanno ancora brillato ma tutti con un futuro incerto. Sono tanti i piloti del Motomondiale che dalla settimana prossima si ritroveranno a piedi, in particolare in Moto3 e Moto2.

Tra i piloti che hanno gareggiato in MotoGP non c’è nessuno senza un contratto per il 2023, tantomeno italiano. A parte Dovizioso che ha lasciato le competizioni, fuori dalla MotoGP sono Darryn Binder che torna in Moto2 e Remy Gardner che approda alla Superbike.

In Moto2 invece ci sono diversi piloti a piedi, tra questi anche due italiani.

Alessandro Zaccone non ha ancora firmato per alcuna squadra. Sperava di venire riconfermato da Gresini invece nulla da fare e la gara di Valencia al momento è l’ultima nel Motomondiale per il ventitreenne riminese che al momento è dunque senza contratto.

Ultima gara in Moto2 anche per il veterano Simone Corsi. Non si sa cosa farà nel 2023 ma sicuramente non sarà nel Motomondiale come pilota. Probabilmente rimarrà nell’MV Agusta Forward con altri incarichi ma nessuno sa se gareggerà o meno nelle derivate di serie, magari nel CIV SBK.

Ha temuto di far parte della lista degli appiedati anche Romano Fenati che invece torna in Moto3 nel Team Snipers.

In Moto3 sono tanti i piloti italiani attualmente a piedi a partire da Andrea Migno che aveva iniziato il 2022 con una vittoria poi non è riuscito a ripetersi, anzi, è stato autore di una stagione al di sotto delle aspettative. Sono ancora senza un contratto per il 2023 anche Elia Bartolini, Alberto Surra e Nicola Carraro che anche se non era stato titolare aveva partecipato comunque a molte gare come sostituto.

