Vietti e Arbolino la rivincita ’23: Ecco lo schieramento italiano Moto2

Stagione ormai agli sgoccioli, il 2023 appare già vicinissimo. La griglia di partenza per la prossima stagione non è ancora completa per le classi minori, ma abbiamo un quadro già abbastanza chiaro sul destino dei ragazzi italiani. La Moto2 ad esempio quest’anno è partita con sette piloti (Arbolino e Vietti erano i più attesi), per la prossima stagione ci sono cinque italiani in griglia. Addii, esordi, conferme… Vediamo la situazione attuale.

La conferma: Tony Arbolino

È l’unico dei nostri ragazzi che rimarrà esattamente dov’è quest’anno. Già da parecchio è arrivata la conferma che continuerà a correre con Marc VDS anche nel 2023. Ci si aspetta un ulteriore passo avanti dopo il finale in crescendo in questa stagione. Peccato per la prima parte di campionato, con tanti alti e bassi, ma è ad un passo dal chiudere la stagione come miglior italiano in Moto2. Rampa di lancio per riportare il tricolore in alto l’anno prossimo? Certamente è ciò che ci si attende.

Cambio a metà: Vietti-Antonelli

Nel caso dei due ragazzi attualmente in VR46 Racing Team, parliamo di un cambiamento solo nell’aspetto “estetico”. Non è ancora chiaro il nuovo nome della squadra, ma per Vietti ed Antonelli ci sarà il supporto del marchio Fantic, che quindi influirà a livello di colorazione ed organizzazione della struttura. Confermato invece un binomio che non ha brillato quest’anno. Il debuttante Antonelli ha fatto fatica, Vietti sta vivendo invece una seconda parte di stagione inspiegabile. Super ad inizio anno, si è via via spento, per poi iniziare a cadere davvero troppo spesso… Riusciranno a rimettersi per il 2023?

Nuovi colori: Lorenzo Dalla Porta

L’unico iridato Moto3 sta mandando in archivio un altro anno complesso, l’ultimo con Italtrans. Per l’anno prossimo ha deciso di cambiare, accettando l’offerta biennale del Mandalika SAG Team. Sarà l’occasione del rilancio? Gli servirebbe dopo annate difficili, compreso il 2022. Al momento conta sei piazzamenti a punti in 19 Gran Premi disputati, con l’11° posto in Catalunya come miglior risultato. Italtrans intanto ha già omaggiato il suo pilota: “Il GP a Valencia sarà l’ultimo insieme. È stato un piacere lavorare con te, grazie per queste tre stagioni insieme!”

Attualmente a piedi: Alessandro Zaccone

Quale futuro per il 23enne di Rimini? Per il momento non c’è nulla in ballo dopo la conferma che non continuerà con Gresini Racing. Di recente la struttura di Nadia Padovani ha ufficializzato l’accordo con il confermato Salac e con Jeremy Alcoba, che quindi rileverà il suo posto. L’avventura mondiale di Zaccone si è già conclusa? Mancano tre posti da ufficializzare, ma ci sono pochi dubbi sui nomi…

Addio anticipato: Romano Fenati

Per il pilota ascolano invece la stagione è finita già da un pezzo. Il suo ritorno in Moto2 è durato appena sei GP, prima della fine della collaborazione con Speed Up/Boscoscuro. Il suo futuro però è deciso, sarà ancora nel Mondiale ma in una categoria differente. Terzo ritorno per lui in Moto3, per la terza volta con i colori Snipers, in una squadra che vuole provare nuovamente a rilanciarlo.

Simone Corsi, nuovo ruolo?

Già genitore di Michael, neo papà di Isabel, il 35enne pilota romano appare ormai prossimo alla fine della corsa. Da vedere se riuscirà a correre a Valencia, visto l’infortunio in Australia… MV Agusta Forward, sua attuale squadra, ha già annunciato Ramirez ed il rookie Escrig per la prossima stagione. Ma non è un addio, come ha detto subito il team. “Simone rimarrà a supporto dei piloti e del progetto. La sua esperienza e le sue conoscenze sono fondamentali e si sta pensando ad un progetto a lui dedicato per la prossima stagione.”

Il debutto: Dennis Foggia

Ci sarà una faccia nuova nella classe intermedia, in arrivo dalla Moto3. L’ultima stagione in entry class non è andata esattamente secondo le aspettative, visto che le speranze di gloria sono sfumate piuttosto presto. Ma Foggia vuole rilanciarsi col ‘salto’, nella speranza che ci sia davvero quel click che non è arrivato nella categoria minore. Vestirà i colori Italtrans, rilevando il posto di Dalla Porta che, come detto, cambierà squadra.

