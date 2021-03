VIDEO MotoGP, Maverick Viñales: “Abbiamo tante cose da provare”

Maverick Vinales sereno e positivo dopo la prima giornata di test a Losail, chiusa col 9° tempo. Tante novità da provare sulla Yamaha M1.





Yamaha più indietro di altri nella classifica del sabato, ma non c’è di che preoccuparsi. Maverick Viñales arriva ai primi test MotoGP da fresco sposo, ma non solo: lui e la moglie sono già in attesa della prima figlia. “Una felicità immensa!” ha detto lo spagnolo con un largo sorriso. “Ma ora dobbiamo pensare all’altro obiettivo.” Primi veri test dell’anno per la casa dei tre diapason, tante cose da provare tra tutti i piloti ed i tre collaudatori. Per il momento solo test generali, senza trarre conclusioni: per quelle ci sarà tempo nei prossimi tre giorni sempre a Losail.

“Prime sensazioni positive”

Per lui 51 giri a referto ed un 1:55.259 come tempo di riferimento, che gli è valso la nona posizione. “Sono riuscito subito a registrare bei tempi, sono rimasto piuttosto sorpreso” ha ammesso Maverick Viñales alla fine della prima giornata. “Le prime sensazioni sono positive, ora dobbiamo continuare a lavorare.” Telaio, forcellone, aerodinamica… Come detto, c’è molto da provare per i piloti Yamaha. È certo presto per parlare di obiettivi stagionali, ma è indubbio il fatto che Viñales sia più che determinato ad essere protagonista in questa nuova stagione MotoGP.

