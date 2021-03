MotoGP, Lorenzo Savadori: “Cercherò di rendere fiero Fausto Gresini”

Lorenzo Savadori al primo test ufficiale da pilota MotoGP. Non è ancora a posto fisicamente, ma continua a macinare chilometri con la nuova RS-GP.

Quattro rookie quest’anno in MotoGP, l’ultimo confermato è Lorenzo Savadori. L’italiano del team Aprilia ha vissuto due intense giornate da pilota ufficiale, prima nello shakedown e poi nel day-1 dei test ufficiali. Oggi secondo ed ultimo giorno del ‘primo round’ a Losail, ma intanto ricapitoliamo quando fatto sabato: per lui 42 giri a referto ed un 1:56.511 come best lap, secondo miglior rookie a tre decimi da Martín che l’ha preceduto. Non in perfette condizioni fisiche, come lui stesso ammette.

“Non sono ancora al 100%” ha sottolineato il campione CIV Superbike in carica. “Prima dei test a Jerez sono caduto in allenamento e ho riportato un problema ad una spalla. Ma sta andando meglio.” E non solo a livello fisico. “Il feeling in moto sta migliorando. Devo ancora capire bene la categoria e le gomme, ma quello per il momento è l’aspetto più importante. Sia io che Aleix siamo andati meglio in ogni sessione.” Tante differenze rispetto alla Aprilia RS-GP 2020? “Non è totalmente diversa, ma è cambiata molto per esempio riguardo il forcellone, la carenatura… Certo è un bel passo avanti.”

Non nasconde l’emozione di questo debutto a tempo pieno in classe regina. “Sono molto contento di iniziare la mia prima stagione MotoGP. Per questo devo ringraziare Aprilia e Fausto [Gresini], che non è qui con noi. Cercherò di renderlo fiero.” Programma odierno? “Devo fare più giri, servono chilometri” ha rimarcato Savadori. “Inizieremo presto oggi, dobbiamo mettere a referto più giri in condizioni calde. Dobbiamo lavorare anche sulle curve veloci, lì ho qualche problema in più. Ma come performance nel complesso non va male.”

Foto: motogp.com