VIDEO MotoGP, Marc Marquez può davvero disputare il GP del Qatar?

Il nome di Marc Márquez è comparso oggi nella entry list per il Gran Premio del Qatar. Ma è davvero possibile? Il commento di Antonio Boselli.

Nella giornata odierna è stata resa nota la lista dei piloti al via nel Gran Premio del Qatar. La sorpresa è stata trovare anche il nome di Marc Márquez. Il recupero del pluricampione MotoGP procede dopo tutte le complicazioni e l’ultimo intervento. Lui stesso ha aggiornato sulla sua riabilitazione con un video pubblicato dal suo team. Ma riuscirà davvero ad essere pronto per questo primo evento del 2021?

“Una pura formalità” ha sottolineato Antonio Boselli, nel video in alto dal Qatar. “Il team ha poi tempo fino al sabato prima della gara per cambiare il nome con quello di Bradl.” Questa settimana però Marc Márquez si sottoporrà ad un’importante visita di controllo per capire a che punto è. “Aspetto il parere dei medici” ha sempre sottolineato il pilota di Cervera dopo l’ultima operazione al braccio.

Ma “Se ricevesse luce verde, potremmo anche vederlo all’inizio del Mondiale.” Una possibilità che però viene ritenuta più difficile rispetto al secondo GP sempre in Qatar. Nel frattempo Marc Márquez continua ad allenarsi, mentre procedono i test di tutti i piloti MotoGP. Da domani infatti si scende nuovamente in pista per gli ultimi tre giorni di prove ufficiali, poi scatterà il Mondiale 2021.