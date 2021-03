Alexis Masbou con No Limits per il FIM EWC 2021

Alexis Masbou completa la line-up di piloti del No Limits Motor Team per il Mondiale Endurance 2021, all'assalto della classe Superstock.

Fortificati dal secondo posto finale nella Coppa del Mondo Endurance Superstock 2019/2020, il No Limits Motor Team parte con propositi ambiziosi per la stagione 2021. Al via del FIM EWC, sempre nella classe Stock, si alterneranno in sella alla giallo-nera Suzuki GSX-R 1000 #44 il riconfermato Luca Scassa, il già annunciato Kevin Calia più Alexis Masbou. Il motociclista francese, due vittorie all’attivo nel Mondiale Moto3 (Brno 2014 e Losail 2015), completa una line-up di assoluto valore per la classe Superstock.

MASBOU IN NO LIMITS

Pilota di comprovata esperienza internazionale, Alexis Masbou tornerà così a tempo pieno nell’Endurance dove ha già militato con i team Moto Ain Yamaha, Ecurie Chrono Sport, Junior Team LMS Suzuki e, più recentemente, Tecmas BMW. Conoscitore della Suzuki GSX-R 1000 e degli pneumatici Dunlop, Masbou rappresenta il profilo giusto per riaffermare la competitività della squadra capitanata da Moreno Codeluppi.

AMBIZIONI NO LIMITS

“La stagione che abbiamo davanti è davvero importante per noi“, afferma Moreno Codeluppi. “Lo scorso anno abbiamo conquistato il secondo posto in Campionato nella categoria Stock. Nell’ottica di alzare sempre l’asticella e rincorrere risultati sempre migliori, è chiaro quale sarà il nostro obiettivo di quest’anno. Ma so che l’impresa è ardua: ci sono squadre forti e il livello sembra diventare ogni anno sempre più alto. Ma noi rimaniamo molto concentrati e focalizzati sul nostro percorso: in questi mesi abbiamo fatto scelte, anche tecniche, orientate al continuo miglioramento del nostro potenziale, e anche la scelta della rosa dei piloti è andata in questa direzione.”

PILOTI 2021

Moreno Codeluppi motiva la scelta dei tre piloti per la stagione 2021. “La conferma di Scassa non sarà una sorpresa per nessuno. Quella con Luca è la collaborazione più longeva che il team abbia mai avuto con un pilota e questo non succede per caso: in questi anni siamo cresciuti insieme e anche grazie al suo supporto professionale. Umanamente poi Luca ormai non è più solo un pilota, ma un membro della famiglia No Limits. Con Kevin (Calia) continua la tradizione del nostro Team: accogliere piloti di grande talento e farli debuttare in questa specialità. In Kevin vedo un altissimo potenziale, per questo gli ho proposto una collaborazione biennale e sono molto orgoglioso e felice che lui abbia accettato. La nostra insieme è una storia tutta da scrivere. Alexis ha chiuso la line up. Inizialmente, alla fine della scorsa stagione, avevo un piano diverso che però poi non ho potuto realizzare. Quando ho dovuto girare altrove lo sguardo sono entrato in contatto con molti piloti per valutare una collaborazione, ma appena ho saputo che Alexis era libero non ho avuto dubbi. E’ un pilota fortissimo con una grandissima esperienza nell’Endurance, e sono molto contento di averlo in squadra per l’intera stagione.”

APPUNTAMENTO A LE MANS

Primo impegno stagionale per il No Limits Motor Team il 17-18 aprile prossimi con la 24 ore di Le Mans conclusa lo scorso anno in seconda posizione, conquistando un risultato senza precedenti per il motociclismo italiano.