Valentino Rossi-Saudi Vision 2030: una montagna di soldi verso Tavullia

Valentino Rossi e la VR46 Academy nelle mire del progetto Saudi Vision 2030. Secondo il quotidiano 'Sole 24 Ore' si tratterebbe di un affare da 170 milioni di euro.

Dalla prossima stagione MotoGP in griglia di partenza ci sarà anche il nuovo team Aramco VR46 di Valentino Rossi. Alle spalle uno sponsor arabo gestito da Tanal Entertainment Sport e Media, la holding di Sua Altezza Reale Principe Al Saud. Da settimane l’affare sembrava ancora in dubbio, nonostante le rassicurazioni dall’entourage del Dottore. E invece si scopre che la partnership commerciale potrebbe essere ancora più profonda del previsto. Un fiume di denaro sarebbe in arrivo a Tavullia, tanto da diventare materia finanziaria piuttosto che sportiva.

Un affare da 170 milioni

Secondo il quotidiano ‘Sole 24 Ore’ trattasi di una joint venture da 20 milioni di euro a stagione dal 2022 al 2026. Aramco appoggerà l’intero progetto MotoGP e Moto2, compreso il Civ italiano. Fin qui era chiaro da tempo. Ma secondo indiscrezioni Valentino Rossi vorrebbe mettere in vendita la VR46 Academy e la Racing Apparel per una cifra intorno ai 150 milioni di euro, pur continuano a rivestire un ruolo centrale all’interno di esse. L’obiettivo degli investitori arabi è ridurre la dipendenza dal petrolio per diversificare la sua economia. Il progetto Saudi Vision 2030 sarà focalizzato soprattutto sulle corse a due e quattro ruote. A questo si aggiungerà anche la produzione di veicoli di nuova generazione e sviluppi di tecnologie per la guida autonoma.

Tanal Entertainment Sport e Media punta a creare una scuola di campioni del motorsport. E per quanto concerne le moto Valentino Rossi e la sua Academy rappresentano il meglio a livello internazionale. Il Ranch di Tavullia e i suoi allievi sono una realtà unica al mondo, capace di traghettare i suoi piloti dalle categorie minori fino alla MotoGP. Come nel caso di Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, già campioni del mondo in Moto2. Da quest’anno anche Luca Marini fa parte della Top Class. Per saperne di più sull’asse Tavullia-Arabia Saudita non resta che attendere i dettagli, che verranno svelati nell’attesissima conferenza stampa a Riyadh.

