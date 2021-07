MotoGP, conferenza stampa saudita: Valentino Rossi continua?

TANAL ha annunciato una conferenza stampa per il progetto MotoGP e Moto2. Valentino Rossi potrebbe decidere di continuare anche nel 2022.

Nei prossimi giorni la società TANAL Entertainment Sport & Media, la holding di proprietà del principe Al Saud che finanzierà il team Aramco VR46 di Valentino Rossi, nei prossimi giorni terrà una conferenza stampa. Saranno presenti anche istituzioni locali e potenziali sponsor. Si annuncerà un progetto quinquennale nel motorsport presso la residenza privata di SAR.

Secondo le prime ipotesi potrebbe essere l’occasione per annunciare Valentino Rossi in sella alla Ducati per la stagione MotoGP 2022. I sauditi stanno sviluppando una strategia per supportare gli sport motoristici ai massimi livelli con il programma “Saudi Vision 2013”. Tutti i progetti di TANAL includeranno anche una diversificazione delle attività. Si tratta di infrastrutture all’avanguardia e ricerca e sviluppo di nuovi e innovativi materiali compositi per la nuova generazione di motori del futuro.

Un progetto prestigioso

I piani includono anche un “Motorsport Theme Park”, con l’aiuto del quale i giovani ingegneri sauditi vengono formati nel settore automobilistico. Un settore si occuperà delle esigenze delle squadre corse. Il trasferimento tecnologico da paesi europei come l’Italia e anche da nazioni come la Corea del Sud verso l’Arabia Saudita deve essere accelerato. Nello stabilimento verranno prodotti anche veicoli di nuova generazione. TANAL Entertainment Sport & Media continuerà a concentrare un’attenzione speciale sui piani VR46 in MotoGP e Moto2.

Dopo un lungo tira e molla mediatico, TANAL Entertainment Sport & Media ha ora confermato la partnership con Valentino Rossi e il suo progetto. La joint venture con VR46 prevede anche una collaborazione nel campionato italiano Moto3 CIV. Per quanto concerne il progetto MotoGP è ormai certo il nome di Luca Marini. Ma nelle ultime ore avanza l’ipotesi di un impegno personale del Dottore. Se il sogno non dovesse andare in porto l’alternativa ricadrebbe su Marco Bezzecchi. Una decisione su cui Ducati non interverrà, anche se rivedere il veterano su una Rossa sarebbe un’ipotesi molto suggestiva e romantica che farebbe gola a molti.