MotoGP, Aleix Espargarò: incidente in allenamento, ferite al volto

Aleix Espargarò riporta una caduta in bici a pochi giorni dalla ripresa del campionato MotoGP. Il pilota Aprilia sarà regolarmente in pista questo week-end.

Il pilota dell’Aprilia MotoGP Aleix Espargarò arriva al GP d’Austria dopo un incidente in mountain bike. Il maggiore dei fratelli di Granollers, reduce da una esaltante prima parte di stagione, non ha mai smesso di allenarsi in bici da corsa, la sua grande passione. Quasi ogni giorno pubblica foto in azione sulla sua due ruote, arrivando fino alla “Colina Triste” nel Monasterio de Santo Domingo de Silos, tour MTB su più tappe.

Nel corso di questa impresa sportiva ha rimediato una brutta caduta in cui ha riportato ferite sul volto. “Nell’ultima tappa, stavamo andando molto bene e lottando per il 4° posto, fino a quando una stupida caduta ha mandato tutto in malora…. Niente di grave, ma sella e manubrio a terra! Finire così mi fa molto arrabbiare, ma sono super felice del livello che ho avuto, per quanto imparato e per come mi sono divertito“. Nella foto postata sui social sembra un pugile battuto, fortunatamente nulla di grave per l’alfiere Aprilia, 8° in classifica MotoGP con 61 punti.

Nella seconda parte del Mondiale Aleix Espargarò proverà ad inseguire il primo podio con la RS-GP21. Dopo diverse stagioni difficili con il prototipo di Noale, finalmente può lottare costantemente con il gruppo degli inseguitori diretti. Nei giorni scorsi ha festeggiato il 32° compleanno, il più bel regalo sarebbe centrare una top-5 già in Stiria. “Sono nel momento più bello della mia vita sotto tutti i punti di vista. In questo momento sono felice. Sono motivato e felice. In gara essere tra i migliori è il top“. Nei prossimi giorni sapremo anche chi sarà il suo compagno di box per la prossima stagione MotoGP: in cima alla lista c’è il connazionale Maverick Vinales.

