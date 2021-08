Valentino Rossi papà, mamma Stefania: “Basta piloti in famiglia”

Valentino Rossi e Francesca Novello presto avranno una figlia. Mamma Stefania scherza: "Basta piloti". Ma papà Graziano spera di continuare la tradizione...

La grande notizia era in grembo già da qualche mese, ma Valentino Rossi ha atteso il momento giusto per darne l’ufficialità. Dopo l’annuncio dell’addio alla MotoGP arriva un’altra novità per il campione di Tavullia: Francesca Novello è incinta e presto sarà papà. I social sono invasi dall’immagine del pilota in veste di dottore, con occhiali, camice bianco, cravatta e stetoscopio. “You and me will be three” il messaggio di lei, la notizia ha fatto in breve il giro del mondo.

Ancora una volta Valentino Rossi si dimostra un fuoriclasse non solo in pista, ma anche nella comunicazione. Ne ha dato prova al rientro nel paddock dopo la pausa estiva. Prima lasciando col fiato sospeso il mondo dello sport internazionale, che ha atteso per ore la conferenza stampa proclamata alle prime luci dell’alba. Ore di ansia e sospiri tra i fan della MotoGP e non solo. Tutti a chiedersi quale fosse il destino del pesarese, al bivio tra ritiro dalle corse e possibilità di chiudere la carriera nel suo nuovo team VR46 con Ducati. Poi la sentenza finale dell’addio, che ha fatto scorrere molte lacrime ai suoi fan.

Giorni speciale in casa Rossi

Un annuncio dato con il sorriso e la serenità negli occhi, dovuti anche alla notizia diffusa nella giornata di ieri e che in pochi sapevano. Il 14 novembre a Valencia sarà la sua ultima gara in classe regina. Dopo 26 stagioni iridate appenderà il casco al chiodo. Non ha mai mollato di un centimetro Valentino Rossi, nonostante le tante difficoltà in sella alla sua Yamaha M1. E a distanza di una settimana ha messo a segno la sua miglior prestazione stagionale sui saliscendi del Red Bull Ring. Il 200° podio in carriera sembrava cosa fatta, prima che la pioggia rimescolasse le carte in gioco. Ma il pubblico presente sugli spalti gli ha riservato uno dei più calorosi abbracci virtuali che lo seguiranno da qui alla fine. Come merita una vera leggenda.

Adesso l’ultima grande news da Tavullia: il campione diventerà papà. La vita di Valentino Rossi cambierà, anche se indosserà la tuta da pilota endurance sulle auto. Così come quella di papà Graziano e mamma Stefania. “Era da un po’ che insistevo – commenta la signora Palma a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. È una notizia super, sono molto, molto felice. La vita senza un figlio ha meno senso, e visto che stiamo poco sulla Terra, meglio non perdere troppo tempo. E che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti, sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia“. Graziano Rossi, invece, pensa ad un nipotino maschio in un prossimo futuro… “A me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiacci. Però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti“.

