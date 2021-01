Valentino Rossi in Bahrain: il resoconto della fidanzata Francesca

Valentino Rossi in Bahrain per la 12 Ore del Golfo. A fare un resoconto della prima giornata ci pensa la fidanzata Francesca Novello sui social.

Valentino Rossi, Alessio Salucci e Luca Marini sono sbarcati in Bahrain per la 12 Ore del Golfo. Insieme a loro anche Francesca Novello, fidanzata del Dottore, e Marta Vincenzi, compagna di ‘Maro’. Sul circuito tutto è già pronto con le prime verifiche di set-up delle vetture. Per mettersi al volante si dovrà attendere venerdì alle 15:00 ora locale (le 13:00 in Italia) con il driver briefing (QUI il programma completo).

Per il trio di Tavullia sarà la seconda partecipazione alla gara di endurance, dopo l’ottimo debutto nel 2019 concluso con il terzo posto assoluto. A fare da “addetto stampa” a Valentino Rossi ci pensa Francesca Novello dal suo canale Instagram, con un resoconto del loro arrivo negli Emirati Arabi. La comitiva di Pesaro risiede un resort con un paesaggio mozzafiato e a pochi passi dal mare. “Siamo venuti in Bahrain perché sabato ci sarà la 12 Ore del Golfo, una gara alla quale parteciperanno Vale, Uccio e Maro. La stessa che abbiamo fatto l’anno scorso ad Abu Dhabi. In tanti mi hanno chiesto come vedere la gara. Al momento ancora non lo so, ci devono dare un link su YouTube o sul sito ufficiale della 12 Ore. Vi faremo sapere così potrete seguire la gara insieme a noi“.

Fa un po’ invidia vederli in spiaggia, mentre in tutto il mondo bisogna fare i conti con le restrizioni per l’emergenza Coronavirus. Ma Valentino Rossi & Co. hanno dovuto seguire una procedura particolare prima di potersi muovere liberamente in Bahrain. “Per viaggiare abbiamo dovuto fare un iter un po’ particolare, perché ci si può muovere solo per comprovati motivi ed esigenze. Abbiamo dovuto fare un tampone in Italia, un altro quando siamo arrivati qua in aeroporto. Ci hanno messo in isolamento, fino a quando non è arrivato l’esito del tampone, ovviamente negativo – aggiunge Francesca Novello -. Qui ci si può muovere liberamente, usando mascherine e rispettando le distanze. La situazione qua è abbastanza tranquilla, si può uscire a cena… Qui i controlli funzionano benissimo, sul telefono ti installano una app dove ti tracciano e, fino a quando non hai il tampone negativo, sanno dove sei e non ti puoi muovere“.