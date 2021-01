Valentino Rossi vola in Bahrain: assalto alla 12 Ore del Golfo

Valentino Rossi parte per il Bahrain. Insieme a Luca Marini e Alessio Salucci parteciperà alla 12 Ore del Golfo dal 7 al 9 gennaio 2021.

Valigie pronte per Valentino Rossi che nel prossimo week-end sarà impegnato con la 12 Ore del Golfo. Insieme a Luca Marini e Alessio Salucci ripeterà l’esperienza del dicembre 2019 al volante della Ferrari 488 GT3 del team Kessel. Alla sua prima esperienza il trio di Tavullia chiuse al comando nella categoria Pro Am, terzo nella classifica assoluta. L’evento arabo è divenuto un punto di riferimento per lo sport motoristico Gran Turismo dal 2012. A causa dell’emergenza Covid-19, quest’anno si terrà sul circuito del Bahrain e non sul tradizionale tracciato di Abu Dhabi. Qui si ritornerà il 18 dicembre 2021 per la decima edizione.

Dal 2020 le uniche categorie di auto ammesse sono FIA GT3 e GT4. Tanti i marchi prestigiosi che aderiscono: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. La 12 Ore del Golfo è composta da due parti, ciascuna della durata di sei ore, divise da una pausa di tre ore durante la quale i team possono lavorare sulle loro auto. Valentino Rossi e i suoi compagni di avventura non dovranno puntare solo sulla velocità massima, ma anche su affidabilità, ritmo e strategia. La gara vera e propria si terrà domenica 9 gennaio, ma sarà preceduta da due giorni di prove.

Si comincia venerdì alle 15:00 ora locale (le 13:00 in Italia) con il driver briefing. Dalle 17 (15:00) alle 20 (18:00) prima sessione di prove libere. Sabato 8 gennaio si terranno tre sessioni di libere e tre di qualifiche. La gara prenderà il via alle 07:30 ora italiana e si concluderà sotto i riflettori della luce artificiale.

Il programma della 12 Ore del Golfo (ora italiana)

Venerdì 7 gennaio

13.00 – 13.45 Driver briefing

15.00 – 18:00 Free practice 1 (180m)

Sabato 8 gennaio

07.30 – 08.20 Free Practice 2 (50m)

08.30 – 09.20 Free Practice 3 (50m)

09.30 – 10.20 Free Practice 4 (50m)

15.00 – 15.15 Qualifying Driver 1 (15m)

15.30 – 15.45 Qualifying Driver 2 (15m)

6.00 – 16.15 Qualifying Driver 3 (15m)

Domenica 9 gennaio

07.30 – 13.30 Race Part 1 (6h)

15.30 – 21.30 Race Part 2 (6h)