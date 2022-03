Valentino Rossi apre il Ranch ad Andrea Dovizioso: c’è anche Savadori

Tutto pronto per la nuova avventura di Valentino Rossi nel GT WCE con il team belga Audi Wrt. Nel test ufficiale al Paul Ricard ha svelato la sua R8 GT3 che lo accompagnerà nell’esordio dell’automobilismo professionistico, ha guadagnato le posizioni centrali nel primo confronto con i diretti avversari e ai box si dicono quasi increduli davanti ai tempi del Dottore. Tanto da aver fissato come obiettivo minimo uno o due podi in questa sua prima stagione con le quattro ruote. Primo round 2022 a Imola all’inizio di aprile, ma nell’attesa al Ranch continua ad allenarsi in moto.

Andrea Dovizioso ospite di Valentino Rossi

Nei giorni scorsi Valentino Rossi ha ospitato sull’ovale di Tavullia due amici e piloti della MotoGP, Andrea Dovizioso e Lorenzo Savadori. “Bellissima giornata al Ranch, grazie mille Valentino Rossi… che posto magnifico!“, ha commentato il collaudatore dell’Aprilia sul suo profilo social. Un ottimo allenamento anche per il pilota forlivese del team Yamaha RNF alla vigilia dell’appuntamento in Indonesia. Dovizioso e Vale hanno condiviso lo stesso box satellite nella seconda parte di campionato 2021, prima dell’addio del Dottore alla classe regina. Le foto postate sul profilo di Savadori ci regalano un bel quadretto che ha sicuramente entusiasmato i fan italiani della MotoGP.

Il ‘Dovi’ ha sempre dedicato gran parte degli allenamenti e del tempo libero al motocross, tanto che dopo la fine del contratto con Ducati si è dedicato alle corse sullo sterrato. Le sirene del Motomondiale però lo hanno riportato nel paddock, prima con alcuni test privati in sella alla RS-GP, poi con l’ingaggio da parte della Yamaha che cercava un valido sostituto dopo le dimissioni forzate di Maverick Vinales. E speriamo che questa giornata di allenamento al Ranch di Valentino Rossi possa portare un po’ di fortuna ad Andrea Dovizioso che va alla ricerca di un primo buon risultato con la YZR-M1.