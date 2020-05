Valentino Rossi al Ranch di Tavullia… aspettando Misano

Valentino Rossi in pista al Ranch in attesa di poter accedere al circuito di Misano per gli allenamenti. Il Dottore verso il rinnovo con Petronas.

Continua l’allenamento di Valentino Rossi al Ranch di Tavullia a suon’ di derapate. Al momento possono accedere alla struttura del Dottore solo i residenti nelle Marche, per via delle restrizioni negli spostamenti tra regioni. Terminata la Fase-1 della quarantena finalmente il nove volte campione del mondo è tornato a macinare chilometri sullo sterrato di casa, in compagnia del fratello Luca Marini e Franco Morbidelli.

Da domani riapre anche il Misano World Circuit Marco Simoncelli, ma Valentino Rossi non potrà ancora esibirsi in quanto marchigiano. Inoltre il rigido protocollo rende al momento poco conveniente girare sul tracciato della Riviera Adriatica. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuove aperture per i professionisti e potrebbe tornare a calcare anche l’asfalto. C’è grande voglia di ricominciare da parte di tutti e al momento si attende l’ok definitivo per il GP di Jerez a metà luglio. Prima di quella data potrebbe già firmare il suo nuovo contratto con Yamaha Petronas SRT dopo le voci circolate nelle ultime settimane. Probabile decida di proseguire fino alla prossima stagione MotoGP 2021, nella speranza sia un campionato “normale”.

Intanto domenica alle ore 15:00 il Dottore parteciperà alla sua seconda Virtual Race. Dopo il settimo posto di un mese fa, in una gara vinta dall’allievo Pecco Bagnaia, proverà a migliorarsi. Di recente ha acquistato il Sim Racing, un simulatore professionale per gare a quattro ruote. A quanto pare il pesarese si sta già preparando per la nuova avventura endurance.