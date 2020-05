Valentino Rossi ritorna al Ranch: primi giri post Coronavirus

Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Luca Marini sono tornati ad allenarsi al Ranch di Tavullia. Presto anche in Spagna torneranno in sella.

Il Motor Ranch di Tavullia ha riaperto le porte anche se per il momento ad allenarsi sono Valentino Rossi, Luca Marini e Franco Morbidelli, tutti residenti nel comune pesarese. Il Dottore è tra i primi della classe MotoGP a rimettersi in sella ad una moto, potendo contare su un impianto privato a breve distanza da casa. A pubblicare le prime foto della giornata di allenamento è proprio il nove volte campione del mondo, che ha voluto regalare questa gioia anche ai suoi tanti fan.

In questa Fase-2 di emergenza Coronavirus dovranno seguire alcune norme per evitare il contagio. Ad esempio: evitare scambio di cibi e bevande: evitare scambio di equipaggiamento tecnico di protezione, anche se pulito, e di smartphone o tablet. Presente al Ranch anche la fidanzata del Dottore, Francesca Novello, rigorosamente dotata di mascherina.

Mentre Jack Miller non ha smesso di allenarsi in moto in Australia, nel Principato di Andorra, dove vive buona parte dei piloti, hanno già avuto il permesso di uscire su una moto di prova. In Spagna ora stanno andando all’aperto per allenarsi con le mountain bike anche se presto saranno in grado di guidare su circuiti chiusi. Dopo l’annuncio ufficioso del primo Gran Premio a Jerez c’è gran voglia di tornare in sella e preparare al meglio questa stagione MotoGP che si preannuncia inedita ma intensa. Valentino Rossi in questo ha anticipato tutti (o quasi).