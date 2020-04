Valentino Rossi compra il Sim Racing: quarantena virtuale a quattro ruote

Valentino Rossi ha acquistato il Sim Racing, un simulatore professionale per gare a quattro ruote. Il Dottore si allena per il futuro in endurance

Valentino Rossi sfoggia il suo nuovo giocattolo: un set completo di Sim Racing per le corse virtuali a quattro ruote. Dopo la sfida virtuale di MotoGP con la Playstation, il campione di Tavullia sembra abbia preso gusto per gli e-sport. Ma stavolta non si tratta di un semplice gioco da fare al pc. Attraverso il Sim Racing i giocatori apprendono le basi della guida sicura in condizioni iperrealistiche e i piloti professionisti lo utilizzano per allenarsi.

Al termine della gara virtuale di MotoGP Valentino Rossi si era detto divertito, pur trattandosi di un “qualcosa di piuttosto strano. È stata una nuova esperienza per me. Di solito gioco online con i miei amici , ma sono più competitivo nei giochi a quattro ruote. Mi sono divertito comunque. Ho provato a combattere! Spero che tutti i fan della MotoGP si siano divertiti. Dobbiamo continuare a rispettare questa quarantena per tornare a una vita normale il più presto possibile“. Nella prossima sfida virtuale sul tracciato di Jerez la Yamaha schiererà un solo pilota e il posto è stato assegnato a Maverick Vinales.

Valentino Rossi proseguirà il suo viaggio virtuale con le quattro ruote, dato che rappresentano un po’ il suo futuro professionale. Sembra quasi scontato il rinnovo per la stagione 2021, ma presto si dedicerà alle gare endurance. Alla 12 Ore del Golfo ha dimostrato il suo spessore per le gare a quattro ruote su pista. Quindi il Sim Racing si rivela un buon lavoro propedeutico per la futura avventura. Il 41enne ha acquistato un set completo del valore di oltre 5.000 euro che include un volante Fanatec Podium Racing Wheel F1 (1.800 euro), un televisore Samsung 49″ 2K panoramico (890 euro), un abitacolo Sparco Evolve-P (779 euro), un computer configurato su misura per spostare tutti i giochi (2.400 euro) e alcuni accessori extra con cui Valentino assicura di “sentirsi pronto per tutte le sfide“.