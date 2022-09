Test MotoGP, Aleix Espargarò cade nel day-2: frattura al dito

Aprilia ha sfruttato il test di MotoGP a Misano per provare un nuovo telaio che consenta di migliorare l’unico punto debole della RS-GP22, la fase di frenata. Al vaglio di Aleix Espargarò e Maverick Vinalea anche alcuni accorgimenti di elettronica e ciclistica, oltre alla nuova ala aerodinamica posteriore che abbiamo visto esordire al Mugello con Lorenzo Savadori. Il pilota di Granollers ha dovuto chiudere in anticipo la seconda giornata di test Irta. Poco prima della pausa pranzo è caduto alla curva 13 e ha riportato una micro frattura al mignolo della mano sinistra.

Ad Aragon per l’assalto al trono MotoGP

Fortunatamente nulla di grave e che possa impedire ad Aleix Espargarò di tentare l’assalto al titolo MotoGP, anche se gli ultimi risultati lo hanno un po’ allontanato dalla leadership (+33) in classifica. “Mi sono fratturato il mignolo della mano sinistra, ma non è da operare. Abbiamo provato diverse novità, ma con questo livello di grip tutto funziona, quindi bisognerà analizzare i dati con calma“. Infatti l’asfalto di Misano si è particolarmente gommato garantendo tempi decisamente bassi, quindi i feedback vanno presi con le pinze in attesa di successive riconferme.

Ha perso terreno in campionato, ma Austria e San Marino erano due piste difficili come preventivato. La prossima settimana il Mondiale MotoGP sbarcherà ad Aragon, un circuito “friendly” per il maggiore dei fratelli Espargarò. “Per me da Aragon inizia un nuovo campionato, arriva la mia pista e poi ci saranno le piste extra europee. Sto tenendo il passo di Quartararo in classifica, ma non quello di Bagnaia che ha fatto il doppio dei nostri punti“. Sull’infortunio al mignolo minimizza: “La cosa peggiore è che domani non potrò andare in bici“.

Test di Misano abbastanza proficuo per la Casa di Noale, anche se le principali novità arriveranno solo in seguito. Ricordiamo che Aprilia può beneficiare ancora delle concessioni fino al termine di questa stagione, quindi potrebbe portare in pista una nuova specifica di motore nei prossimi GP. “Abbiamo potuto testare alcune cose sulla moto 2023, per capire se funzionavano o meno. Dobbiamo mantenere la calma quando faremo una riunione tecnica, perché il grip è completamente diverso rispetto a un weekend di gara“.

Foto di Valter Magatti