MotoGP, classifica piloti e costruttori dopo la gara di San Marino

Pecco Bagnaia mette a segno la quarta vittoria consecutiva, la sesta in questa stagione MotoGP 2022, e mette la freccia per il sorpasso in classifica. Il pilota del team Lenovo Ducati si porta 2° a -30 punti dal leader Fabio Quartararo, non particolarmente felice per il 5° posto di Misano. A sei gare dalla fine la corsa al titolo mondiale si riapre, in attesa del prossimo Gran Premio di Aragon in programma fra meno di due settimane. Aleix Espargarò scivola al terzo posto a -3 dal rivale della Ducati factory e rischia di perdere il treno iridato.

Peccato per lo zero incassato in Austria da Enea Bastianini senza il quale sarebbe ancora incollato al gruppetto dei magnifici tre. Ma il podio di Misano conferma di aver meritato la promozione nella squadra ufficiale per la prossima stagione MotoGP. Johann Zarco sorpassa Jack Miller dopo la caduta rovinosa dell’australiano dopo appena un giro. Maverick Vinales sale in ottava piazza dopo il podio nel GP di San Marino a pari punti con Alex Rins. 10° Jorge Martin che ha chiuso 9° al traguardo.

La classifica MotoGP dopo San Marino

1. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha – 211 punti

2. Francesco Bagnaia, Lenovo Team Ducati – 181

3. Aleix Espargaro, Aprilia – 178

4. Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Ducati – 138

5. Johann Zarco, Prima Pramac Racing Ducati – 125

6. Jack Miller, Ducati Lenovo Team Ducati – 123

7. Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing KTM – 115

8. Maverick Viñales, Aprilia Racing Aprilia – 101

9. Alex Rins, Team SUZUKI ECSTAR Suzuki – 101

10. Jorge Martin, Prima Pramac Racing Ducati – 94

11. Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing KTM – 90

12. Luca Marini, Mooney VR46 Racing Team Ducati – 82

13. Joan Mir, Team SUZUKI ECSTAR Suzuki – 77

14. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team Ducati – 68

15. Marc Marquez, Repsol Honda Team Honda – 60

La Classifica Costruttori

Ducati, 321 punti . 2° Yamaha 211° 3° Aprilia 201° 4° KTM 148° 5° Suzuki 127° 6° Honda 96°

Classifica Mondiale a squadre