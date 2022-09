Petrucci sulla Suzuki in Thailandia, è ufficiale: “Voglio godermela”

Adesso è ufficiale: Danilo Petrucci correrà in MotoGP con la Suzuki nel Gran Premio della Thailandia previsto per questo weekend. Confermate le indiscrezioni circolate nelle scorse ore.

Il vice-campione del MotoAmerica Superbike sostituirà Joan Mir, che non è ancora guarito dall’infortunio alla caviglia destra che aveva rimediato nel GP d’Austria. Lo spagnolo aveva provato a tornare ad Aragon, ma poi ha interrotto anticipatamente la sua partecipazione all’evento a causa del dolore. Ha saltato Motegi e le sue condizioni fisiche gli impediscono di essere anche a Buriram. Tornerà in Malesia, dove si correrà a metà ottobre.

MotoGP, Petrucci felice di correre con la Suzuki a Buriram

Petrucci è entusiasta di avere l’occasione di tornare in MotoGP, dopo averla lasciata a fine 2021 al termine di una stagione negativa con il team KTM Tech3: “Inutile dire che sono felice di avere la possibilità di correre in Thailandia con il team Suzuki Ecstar. Voglio ringraziare la squadra per avermi dato questa fantastica opportunità. Ringrazio anche Ducati e il mio management attuale. Sono davvero curioso di salire sulla GSX-RR e provarla, sembra molto veloce e sappiamo che è una moto vincente. Sono anche desideroso di lavorare con la crew Suzuki, che conosco da tempo e con la quale ho un rapporto meraviglioso“.

Il pilota umbro non ha particolari aspettative per il GP a Buriram, dato che sarà in sella a una moto molto differente da quelle che ha guidato negli anni scorsi e nel 2022: “So che non sarà semplice, quindi non ho alcuna aspettativa, voglio solo godermela. Sono anche entusiasta di essere uno dei pochi piloti della storia a saltare da una MotoGP a una moto da Dakar, a una Superbike e a un’altra MotoGP ufficiale“.

Danilo è stato fortemente voluto da Livio Suppo, che aveva provato a farlo guidare anche a Misano Adriatico e non ci era riuscito. Pure allora c’era da sostituire Mir, però Ducati non diede il via libera visto che la settimana dopo ci sarebbe stato un round del campionato MotoAmerica Superbike. Adesso che la stagione negli Stati Uniti è conclusa, Petrux può salire sulla GSX-RR.

Petrucci soddisfatto del suo 2022 in MotoAmerica Superbike

Il pilota italiano al Chang International Circuit avrà anche modo di sfogare la sconfitta contro Jake Gagne nella corsa al titolo del MotoAmerica Superbike. Nell’ultimo weekend al Barber Motorsport Park il pilota della Yamaha si è laureato campione per il secondo anno consecutivo.

Petrucci sapeva di essere inferiore al rivale in questa stagione, però nel 2023 sarà ancora negli Stati Uniti a giocarsela. Intanto, si è detto soddisfatto della stagione trascorsa: “Felice di finire secondo in questo campionato perché ho lottato con un pilota davvero talentuoso come Jake, che ha una buona squadra e una buona moto. Abbiamo fatto molte gare, dobbiamo migliorare un po’ con la messa a punto della moto all’inizio del weekend. Abbiamo dato il massimo e possiamo essere felici del nostro anno“.

Anche se avrebbe voluto approdare nel Mondiale Superbike, l’anno prossimo sarà nuovamente in MotoAmerica con Ducati e cercherà di conquistare il titolo. Lui e il team Warhorse HSBK saranno più pronti per sfidare Gagne e Yamaha.

Foto: Instagram @motoamerica