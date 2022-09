MotoGP, Suzuki chiama Danilo Petrucci: correrà in Thailandia

Danilo Petrucci lascia gli USA dopo aver concluso la sua prima stagione nel MotoAmerica e vola in direzione della Thailandia. Infatti il pilota della Ducati prenderà il posto di Joan Mir nel prossimo weekend di MotoGP, salirà sulla GSX-RR condividendo il box insieme ad Alex Rins e farà ritorna nel paddock dopo l’ultima gara a Valencia dello scorso novembre.

Petrucci ritorna in MotoGP

Purtroppo l’avventura a stelle e strisce non si è conclusa con una vittoria, ma il pilota ternano ha dimostrato di avere ancora la velocità nel sangue. Aveva riconfermato quanto fosse ingiusta l’uscita dal Motomondiale con una storica vittoria alla Dakar, si è ripetuto sull’asfalto americano sulla Panigale gommata Dunlop e ora è pronto ad accettare la chiamata di Livio Suppo. In realtà il box Suzuki l’aveva cercato già qualche settimana fa per il GP di Misano, ma Borgo Panigale non ha voluto rischiare il suo pilota nella fase finale del MotoAmerica. Ora che si è svincolato da questo impegno Danilo Petrucci è pronto al grande ritorno, anche se per un solo weekend.

Joan Mir si è infortunato gravemente alla caviglia destra quando è caduto nella gara austriaca. La caduta lo ha portato a dare forfait al GP di San Marino, ha provato a ritornare nel GP di Aragona, ma ha dovuto dare forfait prima delle qualifiche e non ha preso parte alla tappa giapponese, preannunciando anche di saltare il successivo round in Thailandia. Per regolamento la Suzuki è obbligata a schierare in pista un sostituto e il prescelto, secondo quanto preannunciato da ‘AS’, è stato ‘Petrux’. L’italiano compirà 32 anni il prossimo ottobre e non ha mai dimenticato la classe MotoGP da cui è stato messo alla porta un po’ ingiustamente. Nella massima serie ha collezionato due vittorie e otto podi.

Foto: Instagram @petrux9