MotoGP, Yamaha scarta Jonathan Rea: ipotesi Dovizioso o Gerloff

Yamaha al lavoro per pianificare la prossima stagione MotoGP. Dopo l'addio a Maverick Vinales si guarda al Mondiale Superbike. Ultima speranza per Andrea Dovizioso.

L’addio di Valentino Rossi alla Petronas SRT e il divorzio forzato di Maverick Vinales lasciano un vuoto difficile da colmare nei due box Yamaha. Dopo cinque stagioni il pilota spagnolo lascerà il costruttore di Iwata per ripiegare in Aprilia. Il team factory si assicura Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, ma la squadra di Razlan Razali deve trovare due sostituti nel giro di poco tempo. Oltre a pagare la separazione dal title sponsor Petronas.

Saltato l’affare Raul Fernandez che passerà in Tech3 dalla prossima stagione MotoGP, Darryn Binder resta la prima scelta. Ma occorre occupare la seconda sella della M1. E in casa Yamaha si continua a guardare alla Superbike. Nonostante il rinnovo di contratto Garret Gerloff resta uno dei papabili, considerando che ha già ricevuto un ‘infarinatura con la YZR-M1. Prima sostituendo Valentino Rossi a Valencia nel 2020, poi Franco Morbidelli ad Assen 2021. Ad oggi, il pilota americano è al sesto posto nella classifica del Campionato Mondiale Superbike. E il suo passaporto sarebbe ben gradito, sia al costruttore giapponese che alla Dorna.

Superbike o veterano della MotoGP

Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Factory Racing, lascia aperta questa ipotesi. “Ora dobbiamo decidere insieme al team Petronas quale sarà la migliore combinazione di piloti per la prossima stagione. Possono essere piloti MotoGP, piloti Moto2, piloti WSBK – ha detto a Speedweek.com -. Onestamente, siamo stati molto impegnati con questo problema per settimane e abbiamo discusso molto su quale sia l’opzione migliore per la squadra“. La certezza è che Jonathan Rea non rientra nei piani Yamaha. “Ha un futuro vincente in MotoGP? Ne dubito. Sarebbe illogico per lui cambiare il marchio che lo ha coperto di attenzioni per tanti anni“.

Ci sono poche settimane a disposizione prima di dover prendere una decisione. “Probabilmente prenderemo la nostra decisione dopo il GP di Silverstone a fine agosto“. Nella lista dei desideri continua a permanere il nome di Andrea Dovizioso. Per il forlivese sarebbe l’ultima chance di ritornare in MotoGP, anche se questa pista resta poco accreditata.

Per i tuoi massaggi Thai