Superbike: Eugene Laverty sempre a piedi, niente Spagna per team RC

Eugene Laverty guarderà la Superbike in TV anche il prossimo week end. Il pilota irlandese infatti non ha una BMW con cui correre, visto che perdura la defezione di RC, struttura satellite della BMW. Il team italiano si era fermato alla vigilia del round di Assen, annunciando che si sarebbe trattato di una pausa necessaria per riorganizzare la struttura. Ma dopo l’Olanda RC ha ritirato l’iscrizione anche per i round di Most (Repubblica Ceca) e Navarra (Spagna). Il futuro è avvolto nella nebbia.

Laverty solo testimonial

Eugene Laverty ha trascorso lo scorso week end a Berlino, in veste di testimonial BMW nell’ultima tappa della serie auto FormulaE. Sul tracciato allestito nell’area dell’aeroporto di Tempelhof lo scooter elettrico CE04.L’irlandese scalpita per tornare presto in sella alla M1000RR, ma al momento non se ne parla. Il calendario Superbike è incalzante, dopo Navarra il mondiale si sposterà a Magny Cours dove quest’anno si corre d’anticipo, il 3-5 settembre. Nel breve volgere di un mese il campionato poi farà tappa a Barcellona, Jerez e Portimao, quindi il tempo stringe. Non è dato sapere quali garanzie abbia ottenuto la BMW per prestare un proprio pilota ufficiale al team RC, nè se la struttura italiana in così breve tempo riuscirà a trovare le risorse per chiudere in qualche modo l’avventura iridata.

Ma quante gare mancano?

A proposito: quante gare mancano alla fine del Mondiale? Navarra è il round sette, le quattro tappe successive ovviamente non corrono rischi. Ma dopo Portimao la Superbike dovrebbe volare in Argentina (metà ottobre) e Indonesia (novembre): a dispetto dell’ottimismo Dorna e di tutto il paddock, permangono forti dubbi sulla possibilità di correre in questi due Paesi. In Indonesia, oltre all’emergenza sanitaria, c’è anche il problema (non secondario…) del ritardo dei lavori di costruzione del circuito. Non è dato sapere neanche se, nel caso, questi due eventi sarebbero disputati altrove. Domanda: restano cinque round (15 gare) o sette (21 corse)?

