MotoGP, Yamaha in “tilt elettronico”: Andrea Dovizioso è già al bivio

Nel secondo Gran Premio di MotoGP a Mandalika Yamaha ha conquistato il primo podio stagionale con Fabio Quartararo, ma la YZR-M1 resta una moto da perfezionare. Alla vigilia di Losail il motore è stato congelato e non sarà possibile apportare modifiche al cuore pulsante del prototipo, ma gli ingegneri sono al lavoro su diversi dettagli di aerodinamica e non solo, come dimostrano i cerchi cromati al posteriore.

Problemi di elettronica ai box Yamaha

L’ottimo secondo posto di Quartararo nel Gran Premio dell’Indonesia fa brillare un raggio di sole nel box Yamaha, dopo un inverno alquanto teso in cui il pilota di Nizza ha lamentato un deficit di potenza sulla sua moto. Potrebbe essere un primo passo verso la firma? Difficile da pronosticare fino a quando il campionato di MotoGP non approderà a Portimao tra meno di un mese. Le Yamaha M1 in vista della prossima tappa in Argentina dovranno fare i conti anche con qualche problema di elettronica: a Mandalika per tre volte un prototipo dei diapason si è dovuto fermare a bordo pista per un guasto tecnico. Due volte è capitato a Fabio, una ad Andrea Dovizioso che ha dovuto rinunciare alla gara.

Nella seconda sessione di prove libere la M1 del campione francese si è fermata per inerzia dopo appena cinque minuti ed è rientrato ai box per montare sulla moto di riserva. Stesso difetto nelle FP3, quando si è fermato alla penultima curva ed è rientrato ai box alquanto contrariato. Il difetto elettronico si è ripresentato in gara sulla moto di Dovizioso, che si è accorto di un’anomalia non appena ha acceso il motore per arrivare sulla griglia di partenza e, dopo sette giri, ha dovuto alzare bandiera bianca. I tecnici di Iwata avranno poco tempo per approfondire i problemi elettronici, perché il materiale verrà spedito direttamente dall’Indonesia all’Argentina con un volo privato. Tra una settimana è già tempo di ritornare in pista per le FP1 e dovranno prestare particolare attenzione all’elettronica.

Dovizioso e il futuro in MotoGP

Purtroppo la sfortuna ha colpito il veterano Andrea Dovizioso che va alla ricerca di un buon risultato con il team RNF. In sella alla Yamaha YZR-M1 ha disputato sette GP, cinque nella stagione MotoGP 2021 e due nel 2022. Il suo miglior piazzamento finale è il 12° posto a Valencia dello scorso novembre, serve quindi una svolta repentina per puntare al rinnovo di contratto. “Con una posizione migliore in griglia e condizioni di gara normali avrei potuto fare una buona prestazione. È quello che è riuscito a fare Fabio Quartararo e gli faccio i miei complimenti – ha dichiarato il forlivese dopo la gara di Mandalika -. Sono davvero dispiaciuto, ma abbiamo avuto un problema di elettronica“.