MotoGP, VR46 chiama Ducati: aggiornamenti per la moto di Bezzecchi

La prima vittoria di Marco Bezzecchi e del team VR46 in MotoGP rende onore al progetto intrapreso da Valentino Rossi nella stagione 2022. Un podio al primo anno, una vittoria all”inizio del secondo e con un campionato che è appena iniziato. La leadership dell’allievo della Academy fa pregustare sogni di gloria, ma sarebbe un grave errore. Testa bassa e pedalare è la filosofia della squadra diretta da Alessio Salucci e Pablo Nieto. E, soprattutto, nessuna tensione interna.

Bezzecchi leader della MotoGP

Dopo la doppia vittoria di Pecco Bagnaia a Portimao era facile immaginare un monologo del campione. Tuttavia la gara in Argentina ha subito ribaltato la situazione, ricordando come gli imprevisti siano dietro l’angolo e, insieme alla concorrenza interna Ducati, potrebbero rivelarsi l’avversario più ostico per il pilota piemontese. Bezzecchi è stato più veloce del suo compagno di Academy e con una moto non aggiornata come la Desmosedici GP23. Una prestazione imperiosa quella di Marco, da manuale del motociclismo, capace di staccarsi dal primo giro e rifilare fino a otto secondi a pochi giri dal traguardo. Bagnaia incassa il primo errore stagionale e per il momento scivola al secondo posto in classifica alle spalle del vincitore di Termas.

La prima vittoria VR46

Per il Mooney VR46 Racing Team l’obiettivo prefissato per la stagione 2023 è stato raggiunto al secondo dei 21 appuntamenti del Mondiale. “È stata una gara difficile, in queste condizioni è facile perdere la concentrazione. Abbiamo vinto una gara della MotoGP! Non ci credo ancora“, ha commentato a BT Sport Pablo Nieto. Al manager spagnolo va dato il merito di aver costruito una squadra nuova e vincente in poco tempo, con alcune figure tecniche di consolidata esperienza che avevano affiancato Valentino Rossi in carriera. “Avevamo la stessa mentalità di quando vincemmo la Moto2 con Pecco. Per noi era importante mantenere le stesse persone, mantenere lo stesso livello. Sapevamo che il primo anno sarebbe stato difficile per noi. Ma sembra che stia funzionando, siamo in testa al campionato“.

Nessuna tensione tra Bezzecchi e Bagnaia

Anche se Bezzecchi ha commesso un errore nella Sprint Race in Portogallo, ha già collezionato tre podi che rappresentano un bel biglietto da visita per questa stagione MotoGP. Ma l’eventuale lotta per il titolo tra Marco e Pecco potrebbe comportare tensioni all’interno del gruppo di Tavullia? “Quando si allenano al ranch di Tavullia con Valentino, sembra così! Ma al momento stanno lottando per il campionato, questo non è il Ranch“, ha aggiunto Nieto. “Ovvio che vogliono vincere ogni gara“. Adesso il Mooney VR46 attende aggiornamenti per la sua Ducati e per Pecco potrebbe essere una minaccia costante. “Vedremo dopo questa gara! Non ci saranno problemi“.

Foto: MotoGP.com