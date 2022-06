Arrivano le prime buone notizie su Marc Marquez che si è sottoposto alla prima visita medica dopo la quarta operazione al braccio destro del 2 giugno scorso. Il campione di MotoGP ha fatto subito ritorno a Madrid per iniziare la riabilitazione e a distanza di due settimane ha intrapreso una leggera attività fisica in piscina. Sabato si è recato all’ospedale Ruber Internacional della capitale dove è stato visitato da un’équipe medica composta dai dottori Joaquín Sánchez-Sotelo, che lo ha operato, Samuel Antuña e Ángel Cotorro.

Marc Marquez pensa positivo

In una nota stampa si legge: “La valutazione dell’evoluzione iniziale dopo l’intervento chirurgico all’omero destro di Marquez è stata positiva. Il team medico ha raccomandato di continuare con esercizi controllati per le prossime quattro settimane“. Il fenomeno di Cervera è sorridente sebbene dovrà portare ancora pazienza e seguire un lungo percorso di riabilitazione. “Oggi ho fatto un controllo medico a Madrid e i medici sono contenti. Il mio braccio è immobilizzato e sarà così per le prossime settimane. I miei sentimenti finora sono positivi perché non ho dolore, questo è molto importante. Mi permette di riposare e seguire le regole dei medici: una dieta sana, bere molto e andare a spasso con i nostri cani, perché è importante che il corpo non sia inattivo. La cosa più importante che mi dicono i medici è che ora devo essere calmo e paziente“.

Esclusa l’ipotesi test MotoGP a Misano

Quindi prima di agosto non verrà fatta nessuna previsione per il rientro in sella alla sua Honda RC-V, anche se stamane Alberto Puig si è detto fiducioso di riaverlo prima della gara di Valencia. Il Dr. Sanchez-Sotelo ha precisato che “Marc Marquez è stato sottoposto a visita medica oggi a Madrid con il Dr. Antuña, il Dr. Cotorro e me, confermando un’evoluzione positiva della ferita chirurgica. A partire da oggi, inizierà esercizi di mobilizzazione passiva controllata di spalle e gomiti fino a un nuovo controllo tra quattro settimane”. Sembra da escludere la sua presenza nel test MotoGP di Misano a settembre.

