MotoGP, Vinales primi segni di nervosismo: “Stiamo sbagliando qualcosa”

Maverick Vinales ha centrato un timido 10° posto nel week-end di MotoGP a Portimao, mentre nell’altro angolo del box Aleix Espargarò festeggiava il podio. Top Gun accenna segni di nervosismo nel vedere il suo compagno di squadra brillare con questa Aprilia RS-GP, che conferma di avere le carte in regola per puntare in alto. Nel debriefing si mostra critico verso se stesso ma non solo.

Vinales lontano dai bog della MotoGP

Sicuramente l’ex pilota Yamaha ha commesso degli errori, a cominciare dalle Prove Libere 3. “Ci siamo addormentati e non siamo riusciti ad accedere alla Q2. Questo ha complicato tutto, qualcosa non va, dobbiamo capire di cosa si tratta e lavorare meglio“. Invita l’Aprilia a dotarsi di un buon assetto per essere competitiva fin dal primo giro e non attendere la fine della gara per essere veloci. “Non sono contento della moto, non sono fiducioso“. Dai test MotoGP invernali Maverick Vinales è passato da meno a più, ma i risultati del collega di marca iniziano a mettere pressione e i suoi dati telemetrici non risultano utili. “Aleix ha uno stile di guida diverso, quindi è inutile avere un confronto diretto con lui. Lui riesce a ottenere il massimo dalla moto e io no, soprattutto con le gomme nuove”.

Maverick Vinales al 50%

Nel team di Noale, e lo ribadisce ancora una volta, ha trovato un clima familiare che gli dà serenità, ma serve anche una moto più studiata sul suo modello. “Quando avrò un buon feeling andrò forte, non ci sono dubbi“, ha aggiunto Vinales. “Non voglio cambiare il mio modo di guidare perché è quello che mi ha portato qui e mi ha permesso di vincere. Devono darmi una moto con cui mi sento a mio agio, perché nei primi giri non ci capisco niente, mi sento perso. Poi riesco ad adattarmi e a guidare forte, sono al 50% del mio reale potenziale“. L’alfiere di Roses chiede un maggior sforzo da parte degli ingegneri Aprilia per aiutarlo a compiere il prossimo step. “Devo fare in modo che la moto venga verso di me e possa usare il mio stile di guida, quando vado veloce la gara è già finita. Non devi fare 1’39″7 nell’ultimo giro, devi farlo nel primo“.

Il prossimo appuntamento del campionato MotoGP si terrà a Jerez fra pochi giorni, un circuito dove Maverick si è sempre trovato a suo agio. E la RS-GP sulla carta ha un ottimo potenziale per chiudere con un altro buon risultato. “Vedere Aleix Espargaró sul podio ci dà una dose in più di motivazione. Purtroppo dimostra anche che stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Un posto sul podio è impossibile per noi. Il nostro risultato è inaccettabile“.