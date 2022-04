MotoGP Portimao, Prove 3: svetta Miguel Oliveira, cade Marc Marquez

Terzo turno di libere MotoGP tra sorprese e qualche brivido. Ma c’è anche la soddisfazione del pubblico di casa, che ha in Miguel Oliveira il più rapido del turno ed in classifica combinata, seguito da Joan Mir e da Fabio Quartararo. Non mancano cadute, compresa una per Marc Márquez, mentre a livello di sorprese ci riferiamo sia a chi è in top ten sia a chi è rimasto fuori. Nel primo caso riecco ad esempio il campione in carica, ma c’è anche il guizzo di Marco Bezzecchi! Passeranno per la Q1 invece Pecco Bagnaia e l’attuale leader iridato Enea Bastianini… Il resoconto della sessione.

Prove Libere 3

Pochi minuti ed ecco qualche brivido per il leader della classifica MotoGP combinata dopo i primi due turni del venerdì. Marc Márquez infatti è protagonista di un brutto highside alla curva 8, fortunatamente senza conseguenze. Non va meglio al fratello Alex (26 anni oggi), scivolato invece alla curva 4 pochi secondi dopo. A livello di tempi, nonostante la pioggia nuovamente copiosa nel corso della sessione, non manca qualche cambiamento anche in vetta.

Come la prima piazza conquistata dal pilota di casa Miguel Oliveira o la risalita di Fabio Quartararo e Brad Binder. Per il #33 però registriamo una particolare caduta alla curva 9 nella seconda parte del turno, seguito pochi minuti dopo da una scivolata del fratello Darryn alla curva 3. Non manca nei minuti finali anche un secondo highside per Marco Bezzecchi, atterrato nella ghiaia della curva 1 senza però conseguenze. Gioia per il pubblico di casa in questo turno: Oliveira resiste in vetta su Joan Mir e l’iridato MotoGP Quartararo, non manca qualche sorpresa in rosso…

La classifica FP3

La classifica MotoGP combinata

I migliori settori

Foto: motogp.com