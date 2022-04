MotoGP, contatti Espargarò-Yamaha: “Quartararo deve decidere”

Nel paddock di Portimao c’è fermento in vista della scadenza dei contratti di molti piloti della MotoGP. Nessun annuncio ufficiale è previsto prima della gara di Jerez e forse dovremo attendere ancora a lungo, perché tutto dipenderà dalla scelta di Fabio Quartararo. Un eventuale addio del campione francese alla Yamaha potrebbe scatenare un effetto domino senza precedenti e potrebbe riguardare anche quei legami che sembrano ormai consolidati, come quello tra Aleix Espargarò e Aprilia.

Aprilia in crescita

Il maggiore dei fratelli di Granollers vorrebbe firmare il suo ultimo contratto biennale prima di appendere il casco al chiodo e dedicarsi al ciclismo. Dopo la vittoria a Termas de Rio Hondo ha ritrovato nuovi stimoli e acquisito maggior consapevolezza nei propri messi e nel potenziale della RS-GP22. La Casa di Noale continua ad essere un cantiere aperto, con un nuovo abbassatore posteriore in fase di collaudo con Lorenzo Savadori, wild card a Portimao, e una nuova specifica di motore che dovrebbe esordire prima dell’estate.

Per Aleix Espargarò e Aprilia è la sesta stagione insieme in MotoGP, hanno condiviso momenti difficili e gioie storiche per il marchio. Anche quando sembrava sul punto di mollare tutto, Aleix ha stretto i denti e continuato a dare fiducia ad una moto che ha contribuito a sviluppare più di ogni altro pilota che è transitato per il box veneto dal ritorno in MotoGP. Ma ora che ha regalato il primo podio, la pole position e la prima vittoria in terra argentina è normale alzare le pretese economiche e tecniche. Nell’altro angolo della ‘scatola’ il costruttore italiano può contare su un punto di riferimento come Maverick Vinales, in netta progressione di gara in gara. E potrebbe essere tentato da un cambiamento nella line-up per dare un’ulteriore scossa all’ambiente.

Il futuro di Aleix in MotoGP

Per entrambe le parti la priorità è proseguire insieme, ma per adesso né Aprilia né Aleix Espargarò sembrano smuoversi dalle rispettive posizioni e richieste. Il futuro resta un’incognita, aspettando le decisioni degli altri piloti della classe MotoGP. “Per ora non c’è niente. Non mento dicendo che mi piacerebbe continuare dove sono, ma per ora non ci sono novità. Dovrò fare ancora un po’ meglio. Ovviamente non si può stare fermi e parliamo con altre fabbriche, anche se vorrei continuare con Aprilia – ha sottolineato il maggiore dei fratelli Espargarò -. Vorrei fare altri due anni in MotoGP, questo è certo, e mi piacerebbe chiudere con Aprilia, ma siccome non ho ancora niente da loro, beh, devo muovermi“.

Alla domanda su un possibile avvicinamento della Yamaha Aleix Espargarò sorride. “Il primo che deve muovere un passo è Fabio (Quartararo). E quando si muove il successivo pezzo del puzzle, si muoverà anche tutto il resto“. Sullo scacchiere della MotoGP non resta che attendere la mossa dell’avversario prima di pianificare la giusta strategia. Per adesso bisogna essere pronti ad ogni evenienza. Portimao e Jerez potrebbero essere le chiavi di volta per una decisione.