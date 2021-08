Maverick Viñales e Aprilia mandano in archivio la prima positiva giornata di test a Misano. In azione anche Ducati, KTM, Honda e Morbidelli.

Esordio ‘ufficiale’ per il nuovo binomio composto da Maverick Viñales e da Aprilia. Va in archivio infatti una prima giornata intensa sul tracciato di Misano, chiusa con un largo sorriso da parte del pilota spagnolo. “Buone sensazioni, ora voglio di più” ha scritto sui suoi profili social a commento del martedì di prove sul tracciato tricolore. Per lui 56 giri a referto, tutti al mattino (qui le nostre immagini), ed un 1:33.0 come miglior crono di giornata. Siamo circa sul ritmo medio tenuto nel GP MotoGP dell’Emilia Romagna 2020… Per un confronto ricordiamo anche i record della pista: un 1:32.319 in gara (Bagnaia) ed un 1:31.077 come miglior crono assoluto (lo stesso Viñales).