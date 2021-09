Superbike Magny Cours, che spettacolo: Orari TV e dirette streaming

Ottava tappa Superbike sullo spettacolare tracciato della Nievre: qui Toprak ha centrato il primo successo, Rea ha vinto otto volte. Gli orari TV del fine settimana

Ecco gli orari TV e le dirette streaming per non perdere neanche un secondo dello spettacolo atteso a Magny Cours, tracciato francese che ospita l’ottava tappa della Superbike. Poco oltre metà cammino si riparte da zero: Toprak Razgatliouglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) sono appaiati in vetta al Mondiale, terzo incomodo Scott Redding che ha riportato la Ducati a soli 38 punti dai fuggitivi. Due round orsono, dopo Assen, Rea comandata con 37 punti su Toprak e 81 su Redding: questo per dire che è una Superbike imprevedibile, apertissima ai colpi di scena.

Circuito ideale per lo show

Magny Cours ospita la Superbike dal 1991, in quella circostanza la tappa francese assegnò il mondiale in anticipo al texano Doug Polen (Ducati). Quest’anno la tradizionale data di inizio ottobre è stata anticipata di un mese, ma il meteo non promette bene: al momento è atteso un week end avversato dalla pioggia. Elemento che potrebbe favorire Rea e rendere vita difficile a Toprak, che non ama correre sul bagnato. Nei giorni scorsi, prima di arrivare in Francia, Kawasaki ha girato per un giorno a Portimao con Rea e Alex Lowes. Dopo Magny Cours la Superbike si lancerà in un trittico di tappe nella penisola iberica con Montmelò (18-19 settembre), Jerez (25-26 settembre) e Portiamo (3-4 ottobre) in successione. Ancora da confermare le tappe finali in Argentina e Indonesia.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Magny Cours sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 3 settembre 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 4 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 5 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

