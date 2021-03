MotoGP, vento forte a Losail: Marc Marquez chiama la tempesta di sabbia

Il forte vento mette a rischio la gara MotoGP in Qatar. Si teme l'arrivo della sabbia in pista. Marc Marquez scherza sui social: "Al telefono non risponde".

Il vento soffia insistente da ieri sera a Doha, mettendo a rischio la gara MotoGP in programma alle 19:00 ora italiana. Nell’ultimo giorno di test IRTA le raffiche soffiavano a 40 km/h portando sabbia sull’asfalto. Di conseguenza quasi tutti i piloti hanno preferito non rischiare restando fermi ai box. Al momento il vento soffia alla stessa velocità, ma dal pomeriggio le previsioni parlano di un rinforzo fino a 50-60 km/h. Da escludere al momento l’annullamento della gara. Si era vociferato di uno slittamento al lunedì, ma Carmelo Ezpeleta ha respinto l’ipotesi. Le TV si troverebbero in grande difficoltà con le programmazioni.

Fino a questo momento, fortunatamente, la sabbia non ha preso possesso del circuito. Anche se bisogna considerare che mancano ancora diverse ore prima del via. Alcuni piloti stanno affrontando la situazione con umorismo, come nel caso di Marcos Ramírez. Il pilota andaluso ha riportato una frattura all’omero destro dopo un highside durante le qualifiche della Moto2. Il pilota dell’American Racing Team ha scherzato con Marc Marquez attraverso i suoi social, chiedendogli consigli per una tempesta di sabbia.

Del resto l’eventuale annullamento della gara giocherebbe a loro favore per la classifica… “Marc, chi devo chiamare per la tempesta di sabbia in Qatar? Vorrei chiamare anch’io e chiederla per 2 settimane” ha scritto Ramírez sul suo account Twitter. Il sei volte campione di MotoGP segue con trepidazione l’evolversi della vicenda e risponde prontamente al connazionale. “Sto provando anche io, ma non risponde al telefono. Provo a insistere. Tanta forza Marcos“. Il fuoriclasse della Honda salterà il doppio round in Qatar e attende numi dai medici in vista del terzo GP stagionale in programma a Portimao fra meno di un mese.