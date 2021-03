Griglia Moto2 che perde altri due piloti. Simone Corsi e Marcos Ramírez chiudono anzitempo il GP del Qatar per infortuni riportati in qualifica.

La griglia Moto2 perde altri due suoi piloti in questo primo GP della stagione 2021. Dopo il rookie Barry Baltus, si uniscono alla lista anche Simone Corsi e Marcos Ramírez. Protagonisti di due incidenti distinti durante il primo turno di qualifiche odierno, hanno riportato diversi infortuni. Per l’italiano di MV Agusta Forward si tratta della frattura del polso sinistro, per lo spagnolo del American Racing Team parliamo invece dell’omero del braccio destro, nella zona della spalla.

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione per il veterano e per il pilota andaluso. Il primo in particolare era ancora acciaccato a causa di un incidente avvenuto durante i test. Entrambi, rimasti fuori dalla top 14 dopo le libere, stavano lottando per avvicinarsi ai quattro posti disponibili per accedere alla Q2. Purtroppo tutto è finito anzitempo, prima per un brutto incidente dell’italiano ed in seguito per un highside del #42. Le visite al Centro Medico hanno dato questi responsi. Da vedere ora quando saranno in grado di tornare in azione.

Foto: Twitter Marcos Ramirez/Forward Racing GP