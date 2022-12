MotoGP, Valentino Rossi-Jorge Lorenzo: spunta un inedito retroscena

Jorge Lorenzo è in vacanza a Bali insieme al suo amico Jody e qui trascorrerà le sue vacanze di Natale. L’ex pilota MotoGP ha letteralmente cambiato vita dopo l’addio al Motomondiale, pur restando saldamente legato al paddock in veste di commentatore TV. In un nuovo episodio della serie DAZN intitolata ‘Cuatro Tiempos’ rivela un particolare retroscena sulla stagione 2015, in cui ha avuto la meglio su Valentino Rossi fra le molte critiche dei fan del Dottore.

La rivalità tra Lorenzo e Pedrosa

Il secondo capitolo della saga televisiva vede ancora faccia a faccia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. La loro rivalità ha avuto inizio dopo il tamponamento nel GP di Germania 2005, anche se non erano mancati gli attriti già ai tempi della classe 125. “Eravamo entrambi spagnoli, ricordo che sulla stampa spagnola si parlava più di 250 che di MotoGP – racconta il maiorchino -. Nel 2003, quando ci siamo incrociati nel paddock, Dani non mi ha nemmeno guardato, non ci siamo salutati, né con lui né con Alberto (Puig). Andammo in Malesia, lui vinse il campionato, in quella gara sono arrivato terzo. E in quel momento di euforia tra Alberto e Dani, ci siamo parlati. Poi è arrivata la gara in Australia, e non ci siamo più parlati“.

Nel box di Valentino Rossi

La rivalità con Dani Pedrosa serviva a motivarlo. In tante occasioni Lorenzo ha rimarcato quanto sia importante avere un avversario da battere, sia per stimoli personali che per il pubblico. “Cercavo quella rivalità, perché avere un nemico mi motivava“. Dall’ingresso nella classe MotoGP ha trovato subito un nuovo rivale, Valentino Rossi, all’interno dello stesso box Yamaha. Dopo anni di tensione il passaggio del Dottore in Ducati aveva mitigato il rapporto tra i due campioni, prima del “ritorno di fiamma”, quando il pesarese ha rivestito la livrea blu di Iwata. Il momento clou nel Mondiale 2015, quando lo scettro iridato è finito nelle mani di Jorge, approfittando di quanto accaduto a Sepang tra Marc Marquez e Valentino Rossi.

La stagione MotoGP 2015

A tale proposito il pilota di Maiorca ricorda con un certo orgoglio quei momenti storici. “Io e Vale non abbiamo litigato in pista nel 2015. Anche se la rivalità si sentiva… A volte ho vinto io, altre volte lui, ma la concorrenza si è notata nell’ambiente fino alla fine. È stata masticata dai media, ho detto qualcosa, lui anche, io rispondevo… Sulla stampa si diceva che non andavamo d’accordo e che non ci parlavamo“. L’apice dell’antagonismo è stato toccato prima dell’ultima gara a Valencia, dove si assegnava il titolo MotoGP. Jorge Lorenzo racconta di aver avvicinato la giornalista di ‘Diario AS’, Mela Chercoles, pregandola di fargli una domanda ben precisa prima del GP. “In aeroporto le dissi che in conferenza stampa doveva chiedermi se Valentino meritasse il titolo… Per me non sarebbe stato meritato. Volevo mettergli pressione perché si sentisse inferiore – ha ammesso il cinque volte iridato -. Quella rivalità l’ho creata anche attraverso la stampa“.

Foto: Instagram @jorgelorenzo99