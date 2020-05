MotoGP, Valentino Rossi: “Deciderò la prossima settimana”

Valentino Rossi potrebbe annunciare la sua decisione entro la prossima settimana. Addio alla MotoGP o contratto di un anno con Yamaha Petronas SRT?

La decisione di Valentino Rossi verrà preso entro giugno, forse già la prossima settimana. Firmare con Yamaha Petronas SRT o appendere il casco al chiodo, una ipotesi da non escludere dopo le parole al vetriolo di Razlan Razali. A meno che non basterà una telefonata e una mano tesa a mettere tutti d’accordo. La squadra malese vuole trovare un accordo quanto prima, il campione di Tavullia vorrebbe (ma non può) attenere i risultati delle prime gare prima di scegliere. “Andrò in Petronas solo se penso di essere competitivo, posso provare a vincere gare e cercare di lottare per il podio”.

IL TEMPO DELLE DECISIONI

In un’intervista con BT Sport Valentino Rossi prova ad immaginare il giorno del suo addio alle MotoGP. “Quando andrò in pensione sarà una giornata molto molto triste, personalmente. Quindi non vedo niente di buono, non mi aspetto nulla di positivo quando mi ritiro. Prevedo solo grande tristezza e cattivi sentimenti… Sono sicuro che se continuo, è perché voglio provare ad essere competitivo e provare a fare buone gare“. Non sarà un semplice prolungare la sua onorata carriera per accontentare i suoi fan. Ma lasciare il paddock sarà uno strappo non indolore. “Difficile da accettare, perché amo correre, è la mia vita da più di 20 anni. Ma non ho paura, come ho detto, ho scoperto in questo periodo che mi posso divertire allo stesso modo“.

Il tempo trascorso a casa durante la quarantena gli ha permesso di riflettere, anche su altri aspetti della vita. “Mi sto godendo il tempo a casa, mi rilasso con mia madre, la mia ragazza, i miei animali. Sinceramente, mi sto divertendo perché per me è stato molto strano… Dal 2005 la mia vita è in giro per il mondo sui circuiti. All’inizio è stata una strana sensazione, ma mi piace molto essere a casa e soprattutto vivere senza la costante pressione dei risultati delle gare. Quindi penso di potermi divertire anche quando andrò in pensione, questo è un bene e sarò in grado di prendere le mie decisioni più facilmente“. Il momento degli annunci potrebbe avvenire la prossima settimana: “Penso che la prossima settimana posso prendere la mia decisione. E, naturalmente, tutti lo sapranno molto presto“.