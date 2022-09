MotoGP UFFICIALE Marco Bezzecchi con VR46 Ducati anche nel 2023

Non c’erano particolari dubbi riguardo la conferma, oggi arriva l’ufficialità. Marco Bezzecchi e VR46 procedono insieme anche nella stagione MotoGP 2023. Un rinnovo previsto dal contratto firmato già l’anno scorso per il debutto in classe regina, visto che si parlava di due anni. La grande crescita mostrata nel corso dei GP da Bezzecchi non fa che confermare la scelta della squadra e di Ducati. A 6 GP dalla fine è il miglior esordiente della categoria e con margine, forte soprattutto del primo podio arrivato ad Assen.

VIDEO Bezzecchi ‘rilassato’, arriva la conferma VR46

“Sono molto contento di poter confermare e annunciare, allo stesso tempo, che il contratto firmato lo scorso autunno era strutturato su due stagioni. Nel 2023 continuerò a correre per il Mooney VR46 Racing Team in sella ad una Ducati!” Queste la parole di Marco Bezzecchi al momento della scontata riconferma. “Abbiamo iniziato con un team di lavoro completamente nuovo, rookie in tutti i sensi, con molti tecnici dalla Moto2, altri con nuovi ruoli, e siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad ora in questa stagione. Rimaniamo concentrati sul 2022, chiudiamo al meglio questo primo anno in MotoGP prima di affrontare la nuova stagione.”

Foto: VR46 Racing Team