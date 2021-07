MotoGP UFFICIALE Cal Crutchlow per Morbidelli nei prossimi tre GP

Ufficializzato Cal Crutchlow come sostituto di Franco Morbidelli. Il tester Yamaha disputerà il doppio GP in Austria e la tappa a Silverstone.

L’ultimo infortunio ed il successivo intervento al ginocchio terranno Franco Morbidelli fermo ancora per un po’. Al suo posto Yamaha schiera Cal Crutchlow, da quest’anno collaudatore della casa dei tre diapason in MotoGP. Un ritorno alle corse per il britannico, che disputerà tre Gran Premi: il doppio evento al Red Bull Ring e la corsa a Silverstone, tra l’altro sua tappa di casa.

