MotoGP, Toprak per Morbidelli: i commenti di Jarvis e Quartararo

La notizia dell’ultimo test di Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha M1 riecheggia nel paddock della MotoGP. A Fabio Quartararo non è stato chiesto solo della sua ultima prestazione in Argentina, ma anche dell’uscita a Jerez del pilota turco, fortemente interessato a guadagnarsi una sella nel team factory.

L’inizio di stagione MotoGP per Quartararo

Il pilota francese è solo decimo in classifica con 18 punti alla vigilia del terzo round stagionale. L’assalto al podio sembra ancora un miraggio per il campione del mondo 2021, ma resta fiducioso in vista del GP del Texas: “Non siamo così lontani, dobbiamo solo lavorare sulle qualifiche, saranno anche la chiave di questo fine settimana“. Cosa manca ancora a Fabio Quartararo con la nuova M1? “Non manca molto alla fine, ma è tutto così al limite che se non sei a tuo agio al 100% sulla moto diventa difficile. Non è andata così male in Portogallo, ma lì abbiamo anche fatto i test invernali. In Argentina le condizioni della pista non erano facili. Ogni volta che siamo scesi in pista, abbiamo cambiato qualcosa ed è andata in una direzione migliore“.

Il caso Morbidelli

In casa Yamaha sono attesi degli aggiornamenti in vista del prossimo test MotoGP in programma il 1° maggio a Jerez. In questo momento però c’è un altro argomento che tiene banco, anche se Quartararo prende subito le distanze. Toprak Razgatlioglu ha effettuato un secondo test sulla M1 e ha dichiarato apertamente l’intenzione di approdare in classe regina. Franco Morbidelli sembra già condannato, anche se la Casa giapponese finora non si è espressa apertamente in merito. “Non fa per me“, ha detto il 23enne francese. “Ovviamente è stata una grande opportunità per lui provare la moto per due giorni. Però non gli ho parlato di questo test. E per quanto riguarda il futuro della Yamaha, non è nelle mie mani. Vedremo chi sarà il mio compagno di squadra il prossimo anno, può essere Franco Morbidelli o un altro“.

Il managing director Lin Jarvis tiene calme le acque. D’altronde l’italo-brasiliano attualmente ha tre punti in più in classifica rispetto al compagno di box, ma il suo contratto è in scadenza a fine anno. “Si è ritrovato e speriamo continui così, in tal caso sicuramente rinnoveremo. Vogliamo dare massima disponibilità a Morbidelli, dopo otto o nove gare dovremo scegliere. Non c’è un limite di tempo, ma prima dell’estate dovremo prendere una decisione“.

Foto: Monster Energy Yamaha