MotoGP: Tetsuta Nagashima sostituirà Nakagami in Thailandia

Un tendine strappato ferma Takaaki Nakagami. Questo il risultato dei controlli svolti martedì dopo lo sforzo compiuto a Motegi, un appuntamento che il pilota giapponese di LCR Honda non voleva assolutamente perdere. Ma ci sono altri problemi al mignolo della mano destra, non disputerà quindi il GP in Thailandia. Al suo posto correrà Tetsuta Nagashima, che ha così una nuova occasione in sella alla RC213V dopo l’emozionante esordio in casa pochi giorni fa.

Il Gran Premio del Giappone, completato a denti stretti, non è stato quindi immune da conseguenze. Nakagami anzi dovrà operarsi nuovamente venerdì, puntando al ritorno in azione per l’appuntamento a Phillip Island. Condizioni quindi tutte da valutare anche in seguito, intanto a Buriram riecco Nagashima. “Per prima cosa, auguro a Taka una pronta guarigione” ha commentato il vincitore della 8 Ore di Suzuka. “Cercherò di fare del mio meglio al suo posto. Mi sono divertito molto in Giappone, sto imparando tanto e questo weekend continuerò a farlo in sella alla MotoGP.”

Foto: motogp.com