MotoGP, Teruel: orari stravolti! Diretta TV su Sky Sport, DAZN e TV8

Motomondiale verso un nuovo weekend di gare. In programma il GP di Teruel, attenzione agli orari stravolti! Diretta garantita da Sky Sport, DAZN e TV8.

Chiuso il Gran Premio di Aragón, entriamo nella settimana del Gran Premio di Teruel, di scena nuovamente al MotorLand. Grande attenzione anche stavolta agli orari: prove libere e qualifiche posticipate di un’ora come lo scorso weekend, mentre la domenica è totalmente stravolta per evitare la sovrapposizione con la F1. Non solo: tra sabato e domenica si torna all’ora solare, spostando quindi indietro le lancette di un’ora. Una volta di più, sarà un fine settimana da non perdere, con le lotte iridate MotoGP, Moto2 e Moto3 più vive che mai. La diretta integrale del Gran Premio di Teruel sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, ma anche su TV8 saranno visibili qualifiche e gare sempre in diretta.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Giovedì 22 ottobre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 23 ottobre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 1

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 1

13.35-14.15 Moto3 Prove libere 2

14.30-15.15 MotoGP Prove libere 2

15.30-16.10 Moto2 Prove libere 2

Sabato 24 ottobre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.30 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 25 ottobre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 MotoGP Warm Up

9.20-9.40 Moto2 Warm Up

10.20 Moto3 Gara

12.00 MotoGP Gara

13.30 Moto2 Gara

La programmazione TV8

Sabato 24 ottobre

13.15-13.55 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.50-15.30 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.30 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 25 ottobre

10.20 Diretta Moto3 Gara

12.00 Diretta MotoGP Gara

13.30 Diretta Moto2 Gara