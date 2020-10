MotoGP Teruel: Gli orari del 24/10, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Chiuso il venerdì di libere, andiamo verso il sabato di qualifiche. Chi saranno i polemen? Gli orari in TV, diretta Sky Sport, DAZN e TV8.

Concluso il venerdì di libere, ci avviamo verso il sabato di qualifiche del Gran Premio di Teruel. Si riparte da Takaaki Nakagami al comando in MotoGP, Sam Lowes il migliore in Moto2, Jaume Masiá davanti in Moto3. Riusciranno a confermarsi? Attenzione agli orari, una volta di più molto diversi dal solito. La diretta integrale del Gran Premio di Teruel sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, ma anche su TV8 saranno visibili qualifiche e gare sempre in diretta.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Sabato 24 ottobre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.30 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 25 ottobre

9.20-9.40 Moto3 Warm Up

9.50-10.10 MotoGP Warm Up

10.20-10.40 Moto2 Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

