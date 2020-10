Moto2 Teruel, Prove 2: Sam Lowes al top con caduta

Sam Lowes si assicura la prima piazza nel venerdì di libere. Miglior crono per il britannico, che precede Jorge Navarro e Hector Garzó.

Il venerdì si chiude con Sam Lowes autore del miglior crono nel secondo ed ultimo turno di giornata. Nonostante una scivolata a pochi minuti dalla bandiera a scacchi (che vale la seconda bandiera rossa delle FP2), rimane davanti a tutti, seguito da Jorge Navarro e dal rookie Hector Garzó. Più staccati gli altri protagonisti in campionato: Bezzecchi ed il leader Moto2 Bastianini sono appena fuori dalla top ten, solo 23° Marini.

Secondo ed ultimo turno di giornata in cui non mancano i brividi. Bezzecchi evita miracolosamente un incidente, mentre Pons scivola al ‘cavatappi’ e deve sbracciarsi per segnalare ai colleghi la moto rimasta in traiettoria. Un peccato per il pilota di Gresini, che si era appena assicurato la seconda piazza provvisoria dietro a Lowes. Ma quest’ultima caduta porta ad una momentanea bandiera rossa per rimuovere la ghiaia portata sull’asfalto dopo l’incidente dello spagnolo.

Alla ripartenza però Bezzecchi non è fortunato, visto che arriva una scivolata. In seguito sempre al cavatappi scivola anche Lowes, da subito al comando della classifica dei tempi: non manca una seconda bandiera rossa. Si riparte, stavolta arrivando alla fine senza altre interruzioni: il britannico di EG 0,0 Marc VDS rimane in testa con il miglior crono dell’intera giornata del GP di Teruel. A 58 millesimi c’è la Speed Up di Jorge Navarro, terza piazza per Hector Garzó, più lontani gli altri protagonisti della lotta iridata.

