MotoGP Teruel, Prove 2: vola Takaaki Nakagami, Ducati dove siete?

Takaaki Nakagami brilla in questo venerdì ad Aragón. Miglior tempo per il giapponese di LCR Honda davanti a Viñales e Crutchlow, Ducati molto indietro.

Il rinnovo ha messo le ali a Takaaki Nakagami in questo venerdì di libere. L’alfiere LCR Honda infatti comanda la classifica delle FP2 e assoluta, confermando l’ottima partenza della casa dell’ala dorata. Si stava realizzando una doppietta per il team di Cecchinello, ma sul finale Maverick Viñales si inserisce davanti a Cal Crutchlow. Quartararo 4° davanti al leader MotoGP Mir, le Ducati (tranne Zarco 13°) chiudono la classifica!

Yamaha che scattano al meglio in questa seconda sessione di libere, ma in breve si inseriscono anche le Honda e Zarco. Scelta mista per quanto riguarda le gomme, tra chi prova soft-medium, chi media-morbida e chi doppia media (inizialmente la maggioranza). In questo turno Crutchlow è l’unico che azzarda un’uscita con la hard posteriore, ma il suo passaggio dura poco.Temperature che si sono alzate in questo pomeriggio ad Aragón: 20° C nell’aria, circa 24° C sull’asfalto.

Emergono a circa metà sessione anche le KTM di Espargaró e Lecuona, ma è sul finale, quando scatta l’assalto finale, che compare anche il nuovo leader MotoGP. Incidente per Bagnaia nei secondi finali, mentre Takaaki Nakagami chiude davanti, seguito da Maverick Viñales e dal compagno di box Cal Crutchlow. Top ten provvisoria per il duo Suzuki, due KTM, Aleix Espargaró e Márquez, le Ducati chiudono letteralmente in coda…

La classifica FP2

La classifica combinata