MotoGP, Tardozzi difende Bastianini: “A Bagnaia non servono aiuti”

La vittoria di Pecco Bagnaia a Misano ha scatenato ‘Rocky’ Davide Tardozzi. Nel box Ducati si viveva con il fiato sospeso negli ultimi giri del Gran Premio, Enea Bastianini avanzava decimo su decimo fino al tentativo di assalto finale. Una staccata da brividi che ha fatto torcere il muso a Claudio Domenicali e Gigi Dall’Igna, ma senza ordini di scuderia i piloti sono liberi di scegliere. Il gap minimo di 34 millesimi al traguardo fa intendere come sarà la convivenza fra i due compagni e connazionali: sarà una sfida senza esclusione di colpi nel prossimo campionato MotoGP.

La filosofia Ducati

Il rischio di vederli entrambi sull’asfalto era reale, il pilota Gresini Racing ha sfiorato la ruota posteriore della Ducati GP22 di Pecco Bagnaia, poi ha virato verso l’esterno per evitare il contatto. Una scena che ha fatto ritornare alla mente l’incidente tra Andrea Iannone (presente nel weekend di Misano) e Andrea Dovizioso in Argentina 2016, episodio che ha poi estromesso il pilota abruzzese dai progetti futuri di Borgo Panigale. E’ il prezzo da pagare per le Case che non vogliono imporre ordini di scuderia, come nel caso Ducati, almeno per il momento.

Nelle ultime gare si faranno i calcoli necessari, non adesso, “quando Enea non avrà più la possibilità di vincere il Mondiale“, spiega il team manager Davide Tardozzi ad ‘AS’. “Bastianini è quarto in campionato, lontano dal primo, ma deve finire il più avanti possibile in campionato. È giusto che faccia la sua gara. Al momento Pecco non ha bisogno di aiuto perché sta vincendo“. Una filosofia di pensiero che non combacia perfettamente con i commenti a caldo del boss Domenicali.

Bagnaia e il sogno MotoGP

Quattro vittorie consecutive, sei nella stagione MotoGP 2022, dieci dall’esordio in classe regina, venti vittorie dall’inizio della sua carriera nel Motomondiale. Dal prossimo campionato dividerà il box Ducati con Enea Bastianini, un compagno di vecchia data che in pista non guarda in faccia a nessuno e nulla ha da invidiare in termini di coraggio e velocità. Attualmente l’attenzione dell’azienda è tutta incentrata su Bagnaia, unico pilota del marchio ad essere ancora in corsa per il titolo iridato. “Non possiamo sottovalutare Fabio (Quartararo). Vedremo cosa succede. Il primo passo è stato battere Aleix in classifica generale, che è importante, e il prossimo passo sarà provare a vincere ad Aragon. Se vinciamo anche in Aragona…“.

Marc Marquez prossimo avversario

A breve nella lista dei diretti rivali di Pecco Bagnaia ci sarà anche Marc Marquez, ritornato in pista nella prima giornata di test MotoGP a San Marino. Finora il diretto avversario è stato Fabio Quartararo, l’unico in grado di ostacolare la sua ascesa iridata, l’Aprilia di Aleix Espargarò non sembra destare particolari preoccupazioni almeno fino a questo momento. “La sua priorità è tornare ad essere Marc e vincere con la Honda. Voglio che sia il vero Marc Marquez, perché niente mi dà più soddisfazione di battere quel Marc. Quando succede, sappiamo di aver battuto il migliore. Il prossimo anno sarà sicuramente uno dei rivali da battere“.

Foto: MotoGP.com