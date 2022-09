MotoGP, Tardozzi avvisa Bagnaia e Bastianini: il messaggio dai box Ducati

Ducati subito al comando nel venerdì di prove libere MotoGP in Thailandia, con Johann Zarco che firma il best lap in 1’30″281, seguito da Pecco Bagnaia a 18 millesimi. Dopo qualche piccolo problema nelle FP1 il pilota torinese del team Lenovo Ducati ha trovato alcune soluzioni tecniche davvero interessanti per la sua Desmosedici GP22. Parte subito veloce il secondo classificato, intenzionato a voltare pagina dopo le difficoltà riscontrate nel GP di Motegi, sia sull’asciutto che sul bagnato, conclusosi con una caduta (e zero punti) all’ultimo giro. Qui le highlights del venerdi

La prima giornata di libere in Thailandia

A quattro gare dalla fine del Mondiale l’attenzione dei vertici di Borgo Panigale è tutta su Pecco Bagnaia, attualmente a 18 punti dal leader Fabio Quartararo. Nella prima giornata di libere al Buriram i due contendenti al titolo MotoGP sono divisi da poco più di due decimi. Ma in Ducati devono fare leva su ogni dettaglio per tentare l’assalto alla vetta. Compresi possibili ordini di scuderia che potrebbero arrivare dalla prossima gara in Australia fra due settimane. A lasciarlo intendere dai box del team factory è il team manager Davide Tardozzi: “Noi cerchiamo l’onestà assoluta per i piloti, però l’interesse di una squadra e di un’azienda viene prima“. Fino a quando la certezza matematica non taglierà fuori dal sogno iridato Enea Bastianini non potranno impartire direttive dall’alto, ma in ballo ci sono anche i bonus monetari con cui fare i conti…

Nuove soluzioni per la Ducati GP22

Pecco Bagnaia si concentra solo su se stesso, non vuole aiuti dai colleghi di marca, anche se farebbero molto comodo. D’altronde Bastianini gli ha soffiato via (meritatamente) cinque punti preziosi nella volata finale ad Aragon, domenica scorsa non ha esitato ad attaccare il futuro compagno di box per una nona piazza. Ma il GP della Thailandia inizia con il pilota Gresini fuori dalla top-10, un mancato centro nel Q2 potrebbe azzerare le ultime speranze mondiali.

Invece Bagnaia centra il secondo miglior crono nella combinata FP1-FP2, sperando che il meteo non faccia troppi capricci. “Speriamo di avere trovato delle soluzioni sul bagnato per Pecco Bagnaia – aggiunge Davide Tardozzi -. Stamane non era contento della risposta dell’erogazione della moto, ha lavorato sulle mappe, poi c’era qualcosa che non andava sulla frizione, ma questione di dettagli… Sono abbastanza soddisfatto del passo gara con la gomma soft, credo che anche lui sia ragionevolmente contento della moto“.

Bagnaia all’assalto del trono MotoGP

Pronti e via, l’inseguimento a Fabio Quartararo è ricominciato dopo l’amara battuta d’arresto al Twin Ring. La prima giornata di prove è servita soprattutto a trovare qualche risposta a dei dubbi emersi nell’ultimo round. “Con due turni sull’asciutto siamo riusciti a risolvere molti dei problemi riscontrati a Motegi, sono molto felice per questo. Domani mattina potrebbe essere ancora asciutto, in ogni caso oggi abbiamo fatto un bel lavoro, portato le gomme a venti giri, le idee sono chiare. Nella gara in Giappone perdevo tantissimo in trazione sugli altri piloti, in accelerazione perdevo su tutte le moto che avevo davanti, non sono riuscito a fare un sorpasso se non stendendomi. Abbiamo dovuto analizzare e fare delle prove agli estremi per capire cosa migliorare e risolvere il problema che si presenta dove il consumo di benzina è molto alto“.

Pecco Bagnaia non rivela se si tratta di problemi di geometria e bilanciamento dei pesi o di elettronica, ma sembra molto ottimista in vista dello sprint finale del campionato MotoGP. “Quello che abbiamo capito oggi ci aiuterà anche sul bagnato, sarebbe bello avere almeno un turno sul bagnato domani. Ma questi due turni di oggi sono stati davvero utili“. Non resta che tenere alta la concentrazione in ottica qualifiche ed evitare ulteriori cali di prestazione e mentali: l’obiettivo finale è nelle sue mani.

Bastianini fuori dalla top-10

Resta fuori dalla top-10 Enea Bastianini, alle prese con un circuito che non ha mai cavalcato con una MotoGP. Ma non cerca scuse il pilota del team Gresini: “Non sono contento perché sono fuori dai dieci, mi dà fastidio, stamattina avevamo dei problemi, nel pomeriggio non siamo riusciti a rimediare. E’ stata una sessione complicata, speriamo di fare bene domani mattina nella FP3. Eravamo più lenti degli altri, nel T4 è dove faccio più fatica, penso che dobbiamo lavorare un po’ di elettronica e sul set-up“.

Foto: Instagram @pecco63