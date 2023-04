MotoGP, Stefan Bradl conosce Marc Marquez: “In moto è uno str***”

Stefan Bradl proverà a breve il nuovo telaio Kalex sul circuito di Jerez in una sessione di due giorni di test privati. In caso di approvazione Honda metterà sull’aereo la nuova componente per farla testare a Marc Marquez nel weekend MotoGP in Texas. Ancora non sappiamo se il fuoriclasse di Cervera riceverà il fit dei medici e se dovrà essere sostituito, entro mercoledì ci sarà una risposta almeno sulla sua presenza. Resta invece ancora da sciogliere il nodo della sanzione da scontare dopo l’incidente di Portimao.

Marc Marquez a Portimao

Fa ancora discutere quanto avvenuto nel GP del Portogallo, quando Marc Marquez ha prima toccato Jorge Martin e poi travolto Miguel Oliveira. Il madrileno del team Pramac se l’è cavata con una frattura all’alluce che non ha compromesso la presenza in Argentina, invece il portoghese del team RNF ha dovuto dare forfait. “È stato un raro errore di guida di Marc Marquez, che ha dovuto pagare a caro prezzo“, spiega Stefan Bradl ai microfoni di Servus TV. “Conosco molto bene la moto, la pole position e il terzo posto nella Sprint sono risultati incredibili. Era impossibile dal mio punto di vista, ma l’ha fatto. Ovviamente questo lo ha motivato e pensava di poter chiedere tanto alla moto“.

L’analisi di Stefan Bradl

Un errore di valutazione, come si è scoperto al terzo giro del GP di Portimao, dove sono apparsi evidenti i limiti della Honda RC-V. “Penso che si sia un po’ sopravvalutato, voleva troppo. È un tipico problema di Marc che a volte vuole un po’ troppo, più di quanto sia effettivamente possibile. Secondo me, è ancora il miglior pilota di moto al mondo, ma la moto è ancora lontana da dove vorrebbe che fosse. Vista la sua vasta esperienza è troppo impaziente“, aggiunge il collaudatore tedesco. Marquez ha ricevuto pesanti critiche dopo l’accaduto, inevitabile quando sei un pluricampione. “Marc o è fantastico o qualcosa va storto. Non voglio dire che gli avversari debbano avere paura di lui, ma sicuramente devono stare attenti. Scusate l’espressione, ma in moto è uno stronzo“.

Foto: MotoGP.com